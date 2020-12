Checa el tráiler de ‘Earwig and the Witch’, la nueva cinta de Studio Ghibli

Se nos está terminando el 2020 y a pesar de que la industria cinematográfica vive un momento extraño con el cierre de salas en todo el mundo por el coronavirus, ya estamos pensando en las películas que llegarán el próximo año. Algunos estudios tienen proyectos muy ambiciosos, como el caso de Studio Ghibli quienes próximamente nos presentarán una historia entrañable y que seguramente sus fanáticos amarán, Earwig and the Witch.

Como recordarán, hace unos cuantos años se anunció que Goro Miyazaki –el hijo del legendario director Hayao Miyazaki– estaba encargado de esta producción sumamente especial. Resulta que la trama está inspirada en la novela homónima de la escritora británica, Diana Wynne Jones, y además será la primera cinta del estudio japonés que contará con animación 3D CG, dejando de lado el 2D que durante tanto tiempo los ha caracterizado.

‘Earwig and the Witch’ enamorará a los fanáticos de Ghibli

La historia de Earwig and the Witch inicia en la Inglaterra de los años 90 y como lo mencionan en el título, tiene como protagonista a una niña huérfana de 10 años llamada Earwig. Ella creció en un orfanato sin saber que en realidad es hija de una bruja, pero cuando crece, un extraño dúo, Bella Yaga y Mandrake llegan hasta el lugar donde la pequeña vive con la firme decisión de adoptarla. Es aquí cuando las cosas se salen de control.

Al llegar a la casa de esta pareja le cuentan a Earwig que en realidad ellos son brujos, así que deciden enseñarle a Earwig todo lo que saben. Aunque Mandrake guarda un secreto que la niña deberá descubrir en el camino y con la ayuda de Thomas –un gato que habla– qué fue lo que pasó con su madre. Con todos estos personajes y el amor que este estudio le pone a sus proyectos, no nos quedaba duda de que sería un éxito en todo el mundo.

También puedes leer: STUDIO GHIBLI REVELA LAS PRIMERAS IMÁGENES DE ‘EARWIG AND THE WITCH’, SU PRIMERA PELÍCULA EN 3DCGI

Por fin lanzaron el tráiler de esta película

Hace algunos meses, Studio Ghibli nos mostró las primeras imágenes de esta cinta, que se estrenaría el 30 de diciembre de este año y debido a la pandemia cambió su fecha de estreno. Sin embargo, y para calmar un poco nuestras ansias, por fin lanzaron el tráiler oficial de Earwig and the Witch y lo único que podemos decirles es que visualmente es espectacular y tiene todo el sello de las historias de Miyazaki.

En él podemos ver desde la llegada de Earwig al orfanato St. Morwald’s Home for Children hasta el momento en que Mandrake y Bella Yaga van por ella. Conforme pasando los minutos, en el avance aparece el gato Thomas, quien será su compañero de aventuras y un poco de la historia detrás de su madre, y la verdad es que nos morimos por verla. En inglés, Vanessa Marshall, Richard E. Grant, Dan Stevens, Kacey Musgraves y Taylor Paige Henderson prestarán sus voces para estos personajes.

Earwig and the Witch aún no tiene una fecha de estreno pero llegará en cualquier momento de 2021. Y mientras esperamos a tener más noticias sobre esta cinta, a continuación les dejamos el tráiler oficial: