Checa el tráiler oficial de ‘News of the World’, el regreso de Tom Hanks y Paul Greengrass

Como leyeron bien el título de esta nota, Tom Hanks está de regreso. Y pensarán que en realidad “nunca se fue”, pues ha estado más activo que nunca en los últimos años con películas y hasta nominaciones al Oscar como A Beautiful Day in the Neighborhood, Toy Story 4 en su icónico personaje de Woody e incluso The Post con Steven Spielberg.

Sin embargo, a lo que nos referimos con que Tom Hanks está de regreso, es que en medio de una terrible pandemia que ha puesto de cabeza a la industria del cine en cuanto a los estrenos y la taquilla a nivel mundial, Tom Hanks ha estrenado algunas cintas como Greyhound y prepara la salida de otras producciones como News of the World, la cual acaba de liberar su tráiler oficial.

News of the World con Tom Hanks

News of the World es una película dirigida por Paul Greengrass, a quien recordamos por la increíble saga de Bourne, y está protagonizada por Tom Hanks, quien se reúne con el director británico después del éxito en críticas de Captain Phillips en 2013 que, incluso, le dio una nominación no a Tom Hanks, sino a Barkhad Abdi como Actor de Reparto. Todos nos quedamos en las mismas cuando no vimos el nombre de Hanks entre los nominados…

Pero en fin. Se vuelven a reunir con esta cinta de drama que también le entra a los westerns. Basada en la novela News of the World de Paulette Jiles, aquí conocemos al capitán Jefferson Kyle Kidd, interpretado por Tom Hanks, un veterano de la guerra y viudo que atraviesa el país contando a la gente las noticias que suceden alrededor del mundo.

Como si se tratara de un juglar o un cuenta cuentos de la década de los 70 del siglo XIX, el protagonista recorre el país narrando los eventos más importantes. Un día, en Texas, se topa con Johanna, una niña de 10 años que fue criada por los Kiowa después de que sus padres fueron asesinados.

Jefferson Kyle Kidd accede a llevarla con su familia biológica, que es una tía y un tío que viven del otro lado del país. Si atravesar el país solo era peligroso, ahora más junto a una niña que ni siquiera habla inglés, por lo que el personaje de Tom Hanks se ha de enfrentar a todo tipo de obstáculos mientras crea una relación fuerte con Johanna.

Tráiler

Aquí les dejamos el tráiler de News of the World liberado por Universal Pictures: