No podemos negarlo, Pixar es una de las empresas líder en la industria de la animación que a lo largo de los años nos ha impresionado con sus técnicas tan realistas pero sobre todo se han robado nuestros corazones con las historias tan entrañables que cuentan. Para este 2020, la empresa fundada por Steve Jobs vuelve a la esencia que tanto los caracterizó desde que entraron al negocio en 1995 con la primera película de Toy Story: contar tramas que nos atrapen, y eso lo vimos recientemente con Onward pero también nos presentan Soul.

Desde que mostraron los primeros avances de esta película en noviembre del año pasado, los fanáticos se emocionaron porque Pixar iniciaba esta década trayéndonos tramas originales, sobre todo después de un montón de secuelas de sus franquicias más exitosas como Toy Story, Cars, Buscando a Nemo y Los Increíbles, combinadas con otras cintas que desarrollaban nuevas ideas como Coco en 2017. Sin embargo, Soul es una de esas ideas arriesgadas que tanto nos encanta ver, pues a pesar de que tiene algunos detalles que nos recuerdan a Inside Out, es algo que sinceramente no hemos visto en su filmografía.

En el tráiler oficial de Soul podemos ver un poco mejor de qué va a tratar esta película. La historia se centra en Joe Garner, un maestro de música y amante del jazz que toda su vida ha soñado con formar una banda y brillar como músico dentro de este difícil género. Un día y después de impresionar a un grupo de jazzistas en el Half Note Club de Nueva York, lo invitan a tocar junto a ellos, cosa que por supuesto lo emociona porque por fin está logrando lo que tanto deseaba.

Sin embargo –y como todo en la vida–, las cosas no saldrán como él quisiera. Tras caer en una coladera, el alma de Garner se separe de su cuerpo y es transportada al “Seminario You”, un lugar en el que preparan a las almas para regresar a la Tierra. Ahí, en esa dimensión se encuentra con 22, una pequeña alma que se niega a volver y que junto a Joe descubrirán la importancia de reconectar con todas las cosas que amamos y al mismo se ayudarán para recordar sus pasiones y así volver al camino.

Visualmente –y como casi todas sus producciones– es impresionante. Por si esto no fuera lo suficientemente interesante, Jamie Foxx y Tina Fey serán los encargados darle vida a los personajes principales de la historia, Joe y 22. Además, para todos los melómanos y fanáticos de Nine Inch Nails, Trent Reznor junto a Atticus Ross compondrán la música original de la cinta y junto a Questlove –baterista de The Roots–darán vida a algunos personajes, sobre todo músicos que tocarán con Gardner.

Al parecer, Disney y Pixar se arriesgan este 2020 para presentarnos una nueva historia que sin duda ya queremos disfrutar en la pantalla grande. Pero mejor no les contamos más, chequen a continuación el tráiler oficial de Soul, que se estrenará en los cines de todo el mundo el próximo 19 de junio: