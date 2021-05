Checa el tráiler de ‘The Me You Can’t See’, la serie de Oprah y el Príncipe Harry

La salud mental es un tema muy importante y que afortunadamente, desde hace un buen rato ha cobrado la seriedad que se merece. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo por apoyar a quienes más lo necesitan, a veces no es suficiente. Es por eso que hasta a las celebridades les preocupa esta situación como a Oprah Winfrey y al Príncipe Harry, quienes suman su granito de arena para la estabilidad emocional con la serie The Me You Can’t See.

Fue hace unos días cuando el Duque de Sussex y la popular presentadora de televisión anunciaron esta producción, la cual llegará en exclusiva a la plataforma de streaming de Apple TV+. A través de un montón de entrevistas e historias conmovedoras, ambos buscan derribar los estigmas que se tienen de esta problemática con la que muchos batallan gran parte de su vida y a la vez, quieren inspirar a las personas a buscar ayuda cuando lo crean necesario.

Por fin tenemos el tráiler oficial de ‘The Me You Can’t See’

En aquel momento, Oprah Winfrey y el Príncipe Harry mencionaron que tendrían varios invitados muy especiales en The Me You Can’t See, entre figuras del entretenimiento y expertos de la salud mental. Pero ahora, ya sabemos quiénes son las celebridades que aparecerán a lo largo de la serie y tal cual como el título lo sugiere, aquí nos mostrarán el lado más íntimo y vulnerable de Lady Gaga, Glenn Close y hasta de los propios creadores.

En el tráiler conocemos a los invitados y tenemos un breve vistazo de sus historias. Pero quizá lo más impresionante de este avance es darnos cuenta de que aquellos que aparentemente tienen una vida de ensueño, en realidad luchan con las mismas cosas que todo el mundo, con la soledad, la depresión y el abandono. Y sí, prepárense porque seguramente nos quedaremos con la boca abierta al conocer lo que han enfrentado durante tantos años.

The Me You Can’t See, la nueva serie del Príncipe Harry y Oprah Winfrey estará disponible en Apple TV+ el próximo 21 de mayo. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, chequen a continuación el tráiler oficial de esta producción: