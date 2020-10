Checa el tráiler de ‘The Midnight Sky’, el regreso de George Clooney para Netflix

Créanlo o no, faltan poco más de dos meses para que termine el año y a pesar de que la pandemia aún tiene en pausa la producción de películas y series, aún nos faltan ver proyectos bastante interesantes. En las últimas semanas, las plataformas de streaming salieron al quite para entretenernos mientras la gran mayoría del mundo sigue en cuarentena por el coronavirus, pero próximamente llegará a Netflix una cinta muy especial llamada The Midnight Sky.

Y no lo decimos a la ligera, pues gracias a esta película tenemos de regreso a una de las figuras más grandes de Hollywood, el gran George Clooney. Además de dirigir, también interpretará al protagonista que estará rodeado de grandes estrellas como Felicity Jones, Demiánn Bichir, David Oyelowo, Tiffany Boon, Kyle Chandler y la cinta también servirá como la presentación de una joven talentosa, Caoilinn Springall.

George Clooney une fuerzas con Netflix en ‘The Midnight Sky’

The Midnight Sky es una adaptación de la aclamada novela Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton, y por lo poco que nos cuenta la sinópsis será una trama muy interesante: “Esta historia post-apocalíptica sigue a Augustine (George Clooney), un solitario científico en el Ártico que intenta evitar que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global”.

Pero ahora por fin tenemos un vistazo a esta película porque Netflix reveló el tráiler oficial y podemos decirles que se ve espectacular. En este avance vemos al personaje de Clooney desde un centro de control intentando conectar con la tripulación de una nave que se encuentra varada en el espacio exterior. Lamentablemente las condiciones de la Tierra no permiten que pueda hacer contacto, así que junto a una pequeña inicia una aventura para comunicarse con ellos.

Una aventuras entre la Tierra y el espacio

Toda esta travesía lo llevará a descifrar qué fue lo que pasó con el planeta y por qué la gran mayoría de la humanidad no existe. Aunque nuestros amigos fuera de la Tierra tampoco la pasarán tan bien que digamos, pues al igual que Augustine (Clooney) se dan cuenta a distancia que las cosas están raras y empiezan a recordar a aquellas personas a las cuales les juraron que volverían sanos y salvos después de su misión.

En esta película nos queda claro que la idea del tiempo y la existencia misma serán temas fundamentales para que ambas partes, tanto los que están en la Tierra como aquellos que se encuentran fuera de ella entiendan que las cosas en el planeta cambiaron y nunca volverán a ser como antes. Drama, ciencia ficción y un toque de misterio son los elementos que nos esperan en esta cinta que promete y mucho.

The Midnight Sky, la nueva cinta de George Clooney se estrenará en Netflix el próximo 23 de diciembre. Pero mientras esperamos a que llegue ese día para echarnos completita esta película, chequen a continuación el tráiler oficial: