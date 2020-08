Checa el tráiler de ‘On The Rocks’, la nueva película de Sofia Coppola junto a Bill Murray

Las plataformas de streaming han tomado tanta importancia en el mundo del entretenimiento, que cada vez más actores, actrices y creadores de muy alto perfil (esa lista A de Hollywood), se suman a proyectos ya sea fílmicos o para la televisión cuya proyección sea digital. Y ahora fue el (segundo) turno de Sofia Coppola junto a Bill Murray, Rashida Jones y la película On The Rocks.

Pero antes de que les contemos de esta cinta y su primer tráiler, hablemos de todo lo que trae detrás. Primero, On The Rocks es una coproducción entre AppleTV+ (la plataforma de streaming de Apple que no ha cumplido un año de haber salido al mercado), y A24, estudio independiente que ha respaldado películas como Moonlight, Lady Bird, The Witch, The Lighthouse, Hereditary, Midsommar y más.

Esta dupla es interesante, pues On The Rocks de Coppola tendrá un “doble estreno” para finales de año. Se proyectará en salas de cine tradicionales y también formará parte del catálogo de AppleTV+. Esta tirada, precisamente, es la que ha motivado a directoras y directores a llevar sus proyectos a plataformas de streaming, pues así tienen también la posibilidad de competir en ceremonias de premiación como los Oscar.

Pero vamos a lo bueno…

On The Rocks, la nueva de Sofia Coppola

On The Rocks está escrita y dirigida por Sofia Coppola, quien regresa después de un periodo de ausencia de tres años tras el estreno de The Beguiled protagonizada por Nicole Kidman y Colin Farrell.

La cinta está protagonizada por Rashida Jones como Laura, una esposa y madre de dos hijos que se siente muy segura de su vida personal. Sin embargo, de un tiempo para acá, su esposo comienza a pasar más tiempo en la oficina y de viaje junto a una nueva colega… lo que despierta dudas sobre la estabilidad de su matrimonio y su vida.

Todas esas dudas se potencian cuando su padre (Bill Murray) llamado Felix, comienza a decirle que todos esos detalles significan una sola cosa: infidelidad. Laura decide consultar a Felix porque él siempre fue un playboy, un sujeto desinteresado e infiel, y cree que es el único que puede decirle si su matrimonio está en la cuerda floja.

Así que juntos empiezan una “aventura” para descubrir en qué anda Dean. Este personaje es interpretado por Marlon Wayans, quien se suma a una de las comedias más esperadas para finales de este 2020.

¿Cuándo se estrena ‘On The Rocks’?

Al principio mencionamos que On The Rocks es el segundo turno de Sofia Coppola dentro del universo del streaming. Y lo mismo va para Bill Murray, pues ambos trabajaron en 2015 en el especial de Netflix titulado A Very Murray Christmas.

On The Rocks es la tercera colaboración entre Murray y Coppola, y se convierte en un proyecto aún más interesante con la presencia de Rashida Jones, conocida comediante, escritora y directora. Jones es conocida por su participación en Parks and Recreation y The Office. Uno de sus últimos proyectos fue el guion de Toy Story 4, el cual comenzó a escribir junto a Will McCormack; sin embargo, ambos salieron del proyecto por razones que no quedaron muy claras.

La fecha de estreno de On The Rocks está programada para octubre de 2020. La película tiene planes de ser lanzada tanto en salas de cine tradicionales, como parte del catálogo de AppleTV+. Así que hemos de esperar una fecha específica, y no es por ser pesimistas, pero también un posible cambio de planes…

Mientras, acá les dejamos el tráiler de On The Rocks: