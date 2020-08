Tráiler de ‘Ratched’, la serie de Netflix que conecta con ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’

No es ley, pero casi: en una serie o película hay personajes que son adorables como Jesse Pinkman de Breaking Bad. Y del otro lado están los que simplemente no tragas, aquellos cuya personalidad es insoportable como Skyler White. En el caso de la cinta One Flew Over The Cuckoo’s Nest, el personaje despreciable cae en los hombros de la enfermera Ratched… y nadie lo puede negar.

Pero su importancia es tan grande en la historia de esa cinta, que no nos sorprenden que haya sido elegida para protagonizar una serie que nos presente sus orígenes y el por qué se convirtió en una mujer tan sobria, fría y desinteresada por los pacientes a los que juro cuidar y apoyar. Pero primero lo primero.

¿Quién es la enfermera Ratched?

En 1975, Milos Forman estrenó One Flew Over the Cuckoo’s Nest, una cinta protagonizada por Jack Nicholson como Randle P. McMurphy, un criminal de poca monta que actúa como loco para evitar ir a prisión y en su lugar, entrar a psiquiátrico para ser evaluado. Aquí conoce a otros pacientes como Billy, el jefe Bromden, Martin y más.

Pero también es el lugar donde conoce a la enfermera Ratched, una mujer que se impone frente a los pacientes y los obliga a seguir órdenes mas que apoyarlos en su recuperación. Así que la personalidad de McMurphy choca con Ratched, lo que provoca una serie de encuentros desagradables que terminan en tragedia para una de las partes…

Louise Fletcher fue la encargada de darle vida a Ratched, y quien se hizo acreedora a un premio Oscar por su actuación en esta película. Como mencionamos al principio, la enfermera Ratched es, sin duda, uno de los personajes más odiados del cine y que ahora conoceremos a fondo a través de una serie de Netflix.

‘Ratched’ de Neflix

Ryan Murphy, la mente detrás de producciones como Glee y American Horror Story (acá te decimos dónde están todas las temporadas disponibles), firmó un enorme contrato con Netflix para crear varias producciones en los próximos años. En 2019 llegó The Politician, su primera serie en la plataforma de streaming que este 2020 estrenó su segunda temporada.

Y para septiembre de este mismo año, estrenará otra serie de televisión enfocada en la enfermera Ratched. Para este icónico personaje eligió a una de sus más grandes colaboradoras, Sarah Paulson. Aquí conocemos los orígenes de Ratched, quien a juzgar por el tráiler, comenzó su labor como enfermera en tiempos de guerra hasta regresar a Estados Unidos y hacerlo de manera formal.

El elenco está liderado por Paulson, pero la acompañan varios artistas importantes como Sharon Stone, Cynthia Nixon, Judy Davis, Amanda Plummer, Vincent D’Onofrio y algunos artistas invitados de la talla de Rosanna Arquette y Don Cheadle.

Acá les dejamos el tráiler de Ratched, esta nueva serie de Netflix que llega al catálogo el próximo 18 de septiembre: