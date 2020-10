La Reina Isabel II y Margaret Thatcher chocan en el nuevo tráiler de la cuarta temporada de ‘The Crown’

Por más increíble que parezca nos estamos acercando al final del año y aunque no lo crean, aún nos falta ver un montón de estrenos espectaculares. Hablando específicamente de Netflix, traen para nosotros series muy esperadas, pero ahora es momento de sacar las tazas para servir el té porque The Crown volverá con su cuarta temporada y a juzgar por los avances que hemos visto, la cosa se pondrá color hormiga en el Palacio de Buckingham.

Como recordarán, esta serie llegó a nosotros en 2016 para contarnos la biografía de la Reina Isabel II y la verdad es que hasta el momento no ha decepcionado para nada. Además de tener una historia llena de drama combinada con hechos reales, así como una producción impecable y un elenco de primera, la grandiosa Olivia Colman se lleva por completo las palmas con su espectacular interpretación como la mandamás del Reino Unido.

‘The Crown’ nos mostrará otra cara de la familia real

Para esta nueva temporada de The Crown, veremos una faceta muy interesante de la familia real. Y no lo decimos a la ligera porque en esta entrega entraremos a los años extraños 80 donde la corona británica sufrió un montón de cambios que vinieron acompañados por la llegada de dos mujeres en particular: la Princesa Diana de Gales y Margaret Thatcher, que por supuesto que aparecerán en la serie para poner las cosas de cabeza.

En el último adelanto que Netflix lanzó tuvimos chance de checar un pequeño vistazo a la historia de Lady Di –interpretada por Emma Corrin– y el Príncipe Carlos, que nos dejó con ganas de ver más. Pero ahora lanzaron un nuevo tráiler con el cual nos damos cuenta de que más allá de enfocarse en esta parejita, también habrá otra clase de conflictos “más importantes” entre la Reina y la Primera Ministra en la historia del Reino Unido.

La Reina Isabel II y Margaret Thatcher se encuentran

En este adelanto de The Crown vemos a dos de las mujeres más poderosas en la historia de Gran Bretaña teniendo una charla bastante intensa en privado sobre el futuro del país. “La Dama de Hierro” –interpretada por Gillian Anderson– es muy tajante al decir que su meta es cambiar a la nación para ser dependiente a autosuficiente, aunque más tarde nos dejan muy claro que las decisiones que tomó llevaron a otras cosas como desempleo, recesión y crisis.

En todo momento se puede sentir la tensión entre la Reina y Thatcher, quienes chocan constantemente por la dirección que está tomando la Primera Ministra aunque el personaje de Colman también acepta que lo que el país necesita es que dos mujeres tomen las riendas. Para el final nos dan un último vistazo a la relación entre el Príncipe Carlos y Lady Di, sobre todo de esta última que tendrá que lidiar con el peso de formar parte de la familia real.

La cuarta temporada de The Crown llegará a nosotros el próximo 15 de noviembre, pero vayan preparándose para el estreno de esta gran producción checando a continuación el tráiler oficial: