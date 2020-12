Checa el tráiler de ‘The Little Things’ con Denzel Washington, Jared Leto y Rami Malek

aSe nos está terminando el 2020 e inevitablemente estamos mirando a todas las cosas que llegarán el próximo año. Hablando específicamente del cine, muchos estudios se encuentran preparando todo para presentarnos películas espectaculares cuando las salas de todo el mundo se reabran, entre ellos tenemos a Warner Bros. que, desde los primeros días del 2021 lanzarán proyectos muy interesantes como The Little Things.

Como recordarán, a principios de diciembre la compañía sorprendió a toda la industria al anunciar que adoptarían un modelo de estreno híbrido para toda su lista de producciones de 2021, en el que las películas llegarán a los cines y a HBO Max el mismo día; aunque en la plataforma únicamente estará disponible durante un mes. Una medida que nadie veía venir pero que se adoptó con base en la situación actual.

‘The Little Things’ es la gran apuesta de Warner para iniciar el año

Por ahora, Warner Bros. está probando esto con Wonder Woman 1984. Pero lo primero que saldrá en cines y en el servicio de streaming el próximo año es The Little Things, un thriller de crímenes psicológicos del director que nos ha traído películas como The Blind Side y Saving Mr. Banks, John Lee Hancock, y que cuenta con las actuaciones de tres ganadores del Oscar: Denzel Washington, Jared Leto y Rami Malek.

De acuerdo con la sinópsis oficial, la cinta girará en torno al sheriff adjunto del condado de Kern, Joe ‘Deke’ Deacon (Washington), a quien envían a Los Ángeles para recoger rápidamente las pruebas de un caso importante. Sin embargo, se ve envuelto en la búsqueda de un asesino que aterroriza la ciudad, liderando la búsqueda junto al sargento del Departamento del Sheriff, Jim Baxter (Malek) quien queda impresionado con las habilidades de ‘Deke’.

Pero mientras rastrean al asesino, Baxter no sabe que la investigación está sacando a relucir ecos del pasado de Deke, descubriendo secretos inquietantes que podrían amenazarlo más allá del caso, en el que también está involucrado como sospechoso un hombre llamado Albert Sparma (Leto). Y eso es justo lo que vemos en el tráiler de The Little Things, una historia policiaca llena de drama y acción que nos mantendrá al filo del asiento.

Además de Leto, Malek y Washington, el resto del elenco lo completan Natalie Morales, Terry Kinney, Chris Bauer, Joris Jarsky, Isabel Arraiza y Michael Hyatt. The Little Things se estrenará en cines y en HBO Max el 29 de enero. Pero mientras esperamos que llegue ese día, a continuación les dejamos el tráiler oficial de la película: