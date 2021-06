El origen de Tony Soprano: Aquí el tráiler de ‘The Many Saints of Newark’

Las discusiones sobre las mejores películas o series de todos los tiempos, siempre son las mejores. No hay distinciones, ni necesidad de molestarse, sino dar a conocer nuestros gustos respecto a lo que nos parece mejor dentro de la industria. Si le han entrado a una de estas pláticas, saben que no sólo salen recomendaciones sensacionales, sino que hay un acuerdo mutuo en el que resaltan algunos títulos como The Wire, Breaking Bad o The Sopranos.

Si se echan un clavado a los rankings oficiales, verán estas tres series disputándose el primer lugar, sobre todo a The Wire y The Sopranos, y es en esta segunda donde centraremos nuestra atención, pues se acaba de liberar el primer tráiler oficial de The Many Saints of Newark, la precuela de Los Soprano que tanto se ha esperado.

The Many Saints of Newark

The Many Saints of Newark tiene como idea central lo siguiente: “Las leyendas no nacen. Se hacen“, y tal es el caso de esta cinta donde nos presentan a un joven Antonio Soprano mientras crece y se desarrolla en Newark en Nueva Jersey, un lugar en el que se disputa el control de la mafia comandada por la familia DiMeo.

¿Cómo se logra convertir en Tony Soprano y uno de los más grandes jefes de la mafia? Pues bien, para responder esa pregunta hemos de conocer a Dickie Moltisanti, tío de Anthony que batalla entre mantener un equilibro con su vida personal y su trabajo. Este personaje es central para que se definiera la personalidad de quien sería Tony Soprano.

La película tiene planeado su estreno para el 1 de octubre de 2021, y un mes después de su estreno, estará disponible en HBO Max como parte de sus exclusivas y originales dentro de Warner Bros. Acá les dejamos el tráiler de The Many Saints of Newark:

¿Qué más necesitamos saber?

Alessandro Nivola protagoniza The Many Saints of Newark junto a Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll y Michael Gandolfini, este último interpretando al joven Anthony Soprano. Michael es hijo de James Gandolfini, quien dio vida a Tony en la aclamada serie.

Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro, Ray Liotta y Vera Farmiga completan el elenco de esta producción. Farmiga interpreta a la madre de Anthony, quien no da un peso porque su hijo se convierta en algo en la vida, todo a pesar de los resultados sorprendentes de sus pruebas de liderazgo y demás.

Alan Taylor es el director de esta entrega. Ya había trabajado en la dirección de The Sopranos, y también es reconocido por haber participado como director de Thor: The Dark World. El guion corrió a cargo los creadores de la serie, David Chase (la mente detrás de todos los personajes) y Lawrence Konner.