Checa el tráiler de ‘Thunder Force’, la cinta de Octavia Spencer y Melissa McCarthy

Aunque no lo crean, estamos a unos cuantos días de que se cumpla un año desde que el coronavirus nos obligó a encerrarnos en casa. A pesar de ello y contra todo pronóstico, desde aquel momento las plataformas digitales no han parado de estrenar series y películas para entretenernos en cuarentena. A pesar de que muchas filmaciones se detuvieron por la pandemia, Netflix continuó trabajando en proyectos interesantes como Thunder Force.

Hace algunos días, el gigante del streaming anunció con bombo y platillo algunas de las producciones que estrenará a lo largo del 2021. Entre ellas tenemos esta cinta protagonizada por dos mujeres muy importantes dentro de la industria cinematográfica, Melissa McCarthy y Octavia Spencer, las cuales trabajan juntas por primera vez en una historia que saca a ambas de su zona de confort para entrarle al mundo de los superhéroes.

Netflix continúa con las cintas de superhéroes

Thunder Force es una comedia de acción escrita por McCarthy y Ben Falcone, quienes colaboraron en películas como Tammy, The Boss, Life of the Party’y en Superintelligence – que fue criticada el año pasado–. En esta ocasión, este dúo está buscando explorar el género que ha dominado a Hollywood desde hace más de una década, con un equipo de mujeres que además de patear traseros, prometen hacernos reír a carcajadas.

Con este proyecto, parece que Netflix también quiere continuar la línea de películas de superhéroes que ha producido en los últimos años. Recordemos que en el verano de 2020 estrenaron The Old Guard con Charlize Theron, y meses después llegó a la plataforma de streaming Project Power, protagonizada por Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt. Sin embargo, les hacía una historia que involucrara a personajes con habilidades increíbles y uno que otro chiste.

Por fin tenemos el tráiler de ‘Thunder Force’

Pero después de anunciarla y crear cierta expectativa, Netflix por fin lanzó el tráiler de Thunder Force y es justo lo que esperábamos. Al ritmo de “Thunderstruck” de AC/DC, vemos a Octavia Spencer y Melissa McCarthy aprendiendo a controlar sus poderes y agarrándose a catorrazos con un enemigo en particular. Sin embargo, además de la acción y la comedia dentro de esta cinta, también tendremos una historia interesante.

Según IndieWire, la sinopsis de la película es la siguiente: “En un mundo aterrorizado por los supervillanos, una mujer ha desarrollado el proceso para dar superpoderes a la gente normal. Pero cuando la científica Emily Stanton (Spencer) imbuye accidentalmente a su mejor amiga distanciada con habilidades increíbles, las dos mujeres deben convertirse en el primer equipo de superhéroes. Ahora, depende de la Fuerza del Trueno luchar contra los superpoderosos Miscreants y salvar Chicago de las garras del Rey”.

Además de Spencer y McCarthy, el resto del elenco lo completan grandes nombres como Jason Bateman, Bobby Cannavale, Pom Klementieff , Melissa Leo y Tyrel Jackson William. Por si esto no fuera suficiente, Falcone también hará una aparición como invitado dentro de la película, así que podemos esperar una producción llena de carcajadas y secuencias intensas de acción, o al menos eso es lo que checamos en este vistazo.

Thunder Force, la nueva cinta de Melissa McCarthy y Octavia Spencer llegará al catálogo de Netflix el próximo 9 de abril. Pero mientras esperamos a que se estrene, a continuación les dejamos el tráiler oficial: