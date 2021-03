Los Autobots vuelven: ¡Habrá nueva película de ‘Transformers’ (y no con Michael Bay)!

Las sorpresas en la industria cinematográfica no paran y en este año, poco a poco, se le comienza a dar vuelo a nuevos proyectos dentro de las grandes casas productoras como Paramount Pictures, quienes parecen listos para ‘darle aire fresco’ a una de sus franquicias de acción y aventura más populares. En esta ocasión, hablamos de Transformers.

Todo indica que el estudio ya trabaja en el desarrollo de un largometraje más basado en los populares juguetes de Hasbro, pero esta producción está muy lejos de pertenecer al universo dirigido por Michael Bay. ¿Es un reboot, un mundo alternativo o una nueva saga independiente? Lo averiguaremos.

Trabajan en una nueva cinta de ‘Transformers’

Seguro que muchos al leer que habría una nueva película de Transformers pensaron “¿Neta, otra?”. Y de la misma manera, algunos más -los fanáticos de hueso colorado- habrán celebrado la noticia. Sin embargo, en caso de que hayan pensado que esta es una entrega más de la historia que alguna vez protagonizaron Shia LaBeouf y Megan Fox, les decimos que para nada lo será.

En efecto, una nueva película basada en la franquicia de juguetes está en camino, pero se encuentra en una órbita distinta de aquel mundo que Michael Bay confecciona desde 2007 y que ya hasta tuvo su spin off con Bumblebee.

De acuerdo con información de Variety, Paramount Pictures ya echó a andar la escritura de este proyecto, mismo que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y que será una entrega que no conectará con la franquicia que conocemos desde hace años.

Según parece, esta nueva entrega estaría destinada a llegar por Paramount+, el reciente servicio de streaming que ViacomCBS (conglomerado de medios al que pertenece el estudio cinematográfico y la plataforma) lanzó en diversas partes del mundo.

¿Quiénes llevarán el proyecto?

Por el momento, no se ha señalado una fecha concreta de lanzamiento o a algún elenco contemplado, pero ya se tiene definida a una parte importante del staff de producción. Las fuentes indican que Marco Ramírez, quien es conocido por haber sido el showrunner de la serie de Marvel The Defenders y fue escritor en Sons Of Anarchy, se encargará del guión.

En lo que respecta a la dirección, esta será llevada de la mano por el cineasta Ángel Manuel Soto, quien recibe créditos por su trabajo en cintas como Charm City Kings. Esos son los dos creativos que encabezan la nueva película de Transformers, a la espera de que se den más detalles. Estaremos al tanto.