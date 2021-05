Trying: La entrañable serie sobre adopción de Apple TV+

Trying es una de las series –junto con Ted Lasso– que llegó en el 2020 a abrazarnos en la pandemia. Se trata de una serie amable y encantadora, en la que Jason (Rafe Spall) y Nikki (Esther Smith) – una joven pareja que vive en Londres- descubre que sus problemas de infertilidad les impedirán tener hijos y entonces habrán de lidiar con una serie de situaciones que les llevará a buscar las alternativas que les permitan formar la familia que tanto anhelan.

A pesar de abordar una de problemática tan delicada, ‘Trying’ atina en hacerlo de una forma muy humana que nos permite ver las inseguridades y desconfianzas de Jason y Nikki, así como las crisis existenciales de pareja, los problemas laborales y hasta la incansable competencia con otros adultos para demostrar que son mejores o que tienen todo bajo control, pero como sabemos, ¡nadie en esta vida puede tenerlo todo bajo control!

Pero los problemas (y las risas) no terminan ahí, pues en la segunda temporada de Trying veremos a Jason y Nikki afrontar el proceso de adopción y hay que decirlo: los problemas (y las risas) no terminarán ahí, pues no será tan simple como parece.

“El proceso de tener conexión con un niño es mucho más difícil de demostrar cuando se trata de padres adoptivos, y lo que está en juego es mucho más grande porque hay mucho más que perder”, menciona Rafe Spall en entrevista exclusiva para Sopitas.com desde Londres, mientras que Esther Smith reflexiona que si bien, la primera temporada fue un viaje lo suficientemente difícil como para tratar de obtener la aprobación del panel de adopción, en esta segunda, los protagonistas se dan cuenta que hay que enfrentar más problemas y más cosas para lograr su sueño:

“Se siente como si los nuevos retos fueran muy extraños, porque finalmente, ellos encuentran al niño que realmente quieren y con el que de verdad tienen una conexión y se convierte en algo tan tangible y tan real para ellos, porque hasta ese momento nada había sido tan real, pero ahora está pasando de verdad, porque esta personita que quieren dentro de su vida, ahora existe, así que veremos cómo manejan esta situación, y obviamente, veremos cómo han crecido en esencia y cómo van aprendiendo lecciones acerca de quiénes son y quienes quieren llegar a ser, para lidiar con todo el potencial que tienen.”

Los problemas para Jason y Nikki surgen todos los días, pero sus amigos y familiares estarán ahí para ayudar, y también para obstaculizar involuntariamente sus esfuerzos, pero si hay algo que hace única a Trying es la magistral forma en la que nivela el drama y los momentos propios de atravesar un proceso de adopción con el humor y la fortaleza en la relación de sus protagonistas:

“Creo que la belleza de la relación de Nikki y Jason es que realmente se hacen reír el uno al otro, y creen que tienen que encontrar esos momentos de alivio cómico dentro de sí mismos para superar esta gran cosa por la que están pasando. Siento que realmente se necesitan el uno al otro a través de eso, y crecen con eso. Es tan brillante poder retratar esa relación y retratar ese viaje, al mismo tiempo que tienes estos momentos de diversión y ligereza. Y no estamos tomando a la ligera el tema en absoluto; solo está mostrando algo de luz a través de él.

Incluso a través de la segunda temporada, se encuentran en estos escenarios bastante ridículos en el momento. Pero es porque quieren esto tan desesperadamente, así que creo que ha logrado un equilibrio realmente encantador con eso. A menudo encuentras grandes momentos desgarradores y luego socavados por una línea hilarante, que creo que le da a la audiencia así como un poco de alivio y les recuerda que la vida también es divertida.”

Creada y escrita por creada y escrita por Andy Wolton, ‘Trying’ es el reflejo de ser adulto en ese eterno aprendizaje para lidiar con los problema e inseguridades personales, de pareja y de familia. La segunda temporada de Trying se estrena este viernes 21 de Mayo con dos nuevos capítulos en Apple TV+, que semanalmente estará estrenando una nueva entrega de esta entrañable serie.