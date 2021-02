Es oficial: ¡Ya trabajan en una serie live action sobre el videojuego ‘Twisted Metal’!

En 1994, Sony le entró de lleno a la industria de los videojuegos con el lanzamiento de la primera PlayStation, la cual eventualmente fue un éxito entre los gamers del mundo. Entonces, la empresa de origen japonés sabía que debía darle cimento a su marca con títulos exclusivos en aquella década. Así llegaron, por ejemplo, Gran Turismo y Twisted Metal.

Seguro que muchos recordarán este último juego gracias a que fue uno de los precursores en la rama del automovilismo de acción. Si ya andas recordando todas esas horas de frenética diversión, ahora podrás emocionarte aún más ya que la franquicia oficialmente tendrá su adaptación para la televisión.

‘Twisted Metal’ tendrá su serie de TV

Sony Computer Entertainment se anotó un hitazo cuando en 1995 lanzó el primer juego de Twisted Metal. Desde entonces, este videojuego basado en un extremo y enérgico derby de demolición nos ha regalado ocho geniales entregas exclusivas de la compañía, siendo la más reciente el reboot de 2012.

Y bueno, seguro que después de tantos años los fanáticos esperarían que la franquicia lanzara un nuevo juego… pero la cosa no va por ahí, aunque se visualiza bastante interesante lo que viene. En esta ocasión, se anunció que la historia tendrá una serie de le televisión y ya es básicamente oficial.

De acuerdo con la información de Deadline, la serie será un live action producido por Will Arnett (ese mero que le puso voz a Bojack Horseman) y será escrita principalmente por Michael Jonathan Smith (guionista de Cobra Kai) con el apoyo de los también escritores Rhett Reese y Paul Wernick (conocidos por su trabajo en Deadpool). Así que, de entrada, se ve que el producto podría manejar un humor bastante negro y no será apta para todas las edades.

¿De que tratará la serie?

Con el anuncio oficial de la nueva serie de Twisted Metal, también se liberó una sinopsis con la que se nos da un detalle sobre la trama. Esta comedia de acción nos narrará la historia de un forastero al que se le ofrece un estilo de vida mejor siempre y cuando cumpla con la misión de entregar un paquete a través de un peligroso y extremo paisaje post-apocalíptico.

A este personaje se unirá un ladrón de autos quien eventualmente le ayudará a combatir a diversos merodeadores que lo persiguen en este viaje. Y como imaginaste: Needles Kane, ese payaso desquiciado del videojuego, aparecerá en su coche de helados para hacerle la vida imposible al protagonista. Aún no se ha revelado una fecha de estreno, pero Sony Entertainment y PlayStation Productions -los mismo que trabajan en la serie de The Last Of Us con HBO- seguro lo harán próximamente.