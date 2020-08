Mientras trabajó como actor en el cine y la televisión, realizó otras actividades como conductor, comerciante y hasta carpintero, pues debía mantener una familia de 10 hijos y unas tres esposas. Ramón Valdés, para finales de los 70, renunció a la Vecindad del Chavo por diferencias con Florinda Meza, quien para ese tiempo ya era esposa de Chespirito y había tomado la dirección artística de varios programas de su esposo. Ramón murió un 9 de agosto de 1988 a causa de cáncer.

Ver en YouTube

Tin Tan

Hay un antes y un después de Tin Tan, de la figura del mexicano, del pachuco del que tanto habló Octavio Paz en uno de sus ensayos. Antes de ser Tin Tan, el Pachuco de Oro, fue Topillo Tapas y muchas otras cosas nacidas de su experiencia en la frontera entre México y Estados Unidos. Su nombre es de los primeros, junto con Cantinflas, en aparecer en la lista de ídolos mexicanos de la comedia en nuestro país y Latinoamérica. Un sinfín de películas lo respaldan a casi 50 años de su muerte.

Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés nació el 19 de septiembre de 2015 en la Ciudad de México. Era actor, pero también cantante, comediante, productor y se echó el peso de doblar al español personajes icónicos de la época más exitosa de Disney. Entre sus películas más destacadas está Calabacitas tiernas, El rey del barrio, Simbad el mareado, El revoltoso, El bello durmiente, El Ceniciento, La marca del zorrillo, Las aventuras de Pito Pérez y casi 100 producciones desde la década de los 40 hasta los 70.

Germán comenzó su carrera artística en la radio, haciendo radionovelas. Pero luego dio el paso al teatro, en donde nació su famoso apodo de Tin Tan. Para 1943 debutó en el cine, y en poco tiempo, se convirtió en una de las estrellas más taquilleras. Como sabemos, era usual escucharlo cantar en sus filmes, pero sin apegarse a la imagen del charro cantor que le pertenecía a Pedro Infante y Jorge Negrete.

Así que también tuvo una exitosa carrera como cantante con éxitos como “Bonita”, “Contigo”, “La gloria eres tú”, las cuales formaban parte de la banda sonora de sus cintas. Para 1967, el actor comenzó su colaboración con Disney al hacer el doblaje de Balú en El libro de la selva. Luego le siguió el gato O’Malley en Los aristogatos de 1970 y Little John para Robin Hood en 1973.

Para la década de los 70, la carrera de Tin Tan prácticamente había desaparecido. Se veía viejo, había subido de peso, no era tan flexible, y para muchos, tampoco tan gracioso. Germán Valdés murió el 29 de junio de 1973, y cuatro meses después, se estrenó su última película: El Capitán Mantarraya, en la cual reunió a Ramón y Manuel en octubre de ese mismo año.

Ver en YouTube

“El Loco”

Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés Castillo nació el el 29 de enero de 1931 en Ciudad Juárez. Fui el más chico de los hermanos Valdés, pero no el menos exitoso. No sólo fue actor, conductor, comediante, sino también bailarín. Fue así como comenzó su carrera en el medio artístico para dar paso al cine durante la misma época en la que triunfaron sus hermanos: la Época de oro, pero no paró ahí.

Apareció en Calabacitas tiernas junto con Tin Tan y Ramón, Club de señoritas, Las mil y una noches, Dos tontos y un loco y hastaMuñecas de medianoche, esta última de 1979. Sin embargo, fue en la televisión y en la comedia, donde encontró el mayo éxito de su carrera. En 1970 se presentó el programa Ensalada de Locos junto a Alejandro Suárez, Héctor Lechuga y Armando Manzanero.

Este fue, quizá, su programa más exitoso. Pero hubo infinidad: El Show del Loco Valdés, El Show del Loco hasta llegar a las producciones más recientes. Hay muchas historias alrededor de su apodo de “El Loco”. Muchos aseguran que se lo ganó por el simple hecho de lo que hacía y decía. Su forma de gesticular y hacer caras, pero otros dicen que lo apodaron así porque le gustaba conquistar mujeres para luego fingir demencia y no hablarles…

Su nombre estuvo muy ligado a la controversia, pero no sólo por su tipo de comedia, sino en su vida personal. En 1973 comenzó un romance con Verónica Castro, quien en 1974 tuvo un hijo suyo llamado Cristian Castro. Con el nacimiento del niño, vinieron muchas acusaciones contra “El Loco” por abandono, y más por el hecho de que nunca le quiso dar su apellido.

Era un fanático del equipo de futbol del América, y se hicieron muy populares sus apuestas con Sergio Corona cuando se disputaba el clásico contra las Chivas de Guadalajara.