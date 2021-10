¡Vámonos! Estas son las ciudades más seguras del mundo en 2021

Preparen las maletas que después de un año de pausa debido a la pandemia, el ranking de las ciudades más seguras del mundo en 2021 vuelve más certero que nunca, calificando a 60 urbes a través de 76 indicadores, incluyendo por primera vez una evaluación sobre el acceso a los servicios de salud y preparación que tienen las grandes metrópolis para hacer frente a la lucha contra la COVID-19 en zonas marginadas.

Como ya se va volviendo costumbre, Por tercera ocasión consecutiva, Copenhague, Toronto, Singapur, Sydney y Tokio, son las ciudades más seguras del mundo por tercera ocasión consecutiva, gracias a sus altos índices de seguridad, un fuerte sentido de cohesión social, inclusión y resiliencia. Dejando a la Ciudad de México en el puesto 42 del ranking, aunque cabe resaltar que nos fue muy bien en temas de seguridad digital, salud e infraestructura.

Ámsterdam, Países Bajos

La Unidad de Inteligencia de ‘The Econosmt’, ha nombrado a la capital de los Países Bajos como una de las ciudades más seguras en 2021, coronándose sobre todo en temas de seguridad ambiental, las cuestiones de sustentabilidad y las medidas de adaptación climática en medio de la pandemia global, en gran parte gracias a la larga lista de perspectivas en planes climáticos integrales, asì como los objetivos de eliminar la huella de carbono.

A pesar de que el índice delictivo es prácticamente insignificante, con un par de reportes de situaciones domesticas al año, llama la atención que la mayoría de los crímenes cometidos, son realizados por turistas que desconocen que la ciudad más liberal del planeta, es también una de las que más sanciones administrativas contempla. Muy pocos saben que a pesar de que el cannabis es bienvenido, el tabaco no. Está penado utilizar los canales como baño público e incluso, podrías ir a la cárcel si te descubren tomando fotografías a las chicas de las vitrinas de la Zona Roja.

Estocolmo, Suecia

Seguido de Wellington, capital de Nueva Zelanda, Hong Kong y Melbourne, Australia, la capital de Suecia es calificada con Aunque 78 puntos. A pesar de que hay una franca preocupación por el aumento de la inseguridad en los últimos tres años, Estocolmo puede presumir de la paz pública que reina en sus calles. Con apenas 86 robos aislados por cada cien mil habitantes, ocupa el puesto número 10 en el ranking de las ciudades más seguras del mundo en 2021 y uno de los primeros lugares en nuestra lista de destinos por conquistar.

Frankfurt, Alemania

Es un hecho que Frankfurt es una ciudad bastante confiable dentro de los países más seguros del mundo. El índice de delincuencia alcanza los 40 puntos en comparación de la escala de seguridad que rebasa los 58.93 puntos. Pero, si de algo puede presumir la ciudad de los árboles rectos es sobre su infraestructura. Con esas legendarias autopistas alemanas donde incluso la adrenalina utiliza cinturón de seguridad para desplazarse dentro de sus ocho carriles o tramos de 25 km. a alta velocidad, son todo un desafío.

Londres, Reino Unido

Los estrictos protocolos sanitarios que ha impuesto Reino Unido desde el 2020, como confinamientos obligatorios, el cierre de fronteras y el uso de mascarilla obligatoria, no han sido suficientes para que los ingleses vivan la pandemia desde el otro lado de la trinchera. Sin embargo, Londres se coloca entre los primeros lugares del ranking, gracias a la extensa red de hospitales que abarcan de punta a punta toda la ciudad, sin mencionar que la casa de ‘Chavelita’ llevó a cabo una enérgica campaña de vacunación, al grado que hasta ahora ha aplicado más de 95 millones de dosis, reduciendo el riesgo de hospitalizaciones entre su población.

Bruselas, Bélgica

El puntaje de Bruselas para la seguridad personal es 79.2 , comparado con el 86.4 de Copenhague. The Economist señala que las ciudades que obtuvieron buenos puntajes en seguridad personal tienen un sistema de justicia sólido en el que “las leyes se aplican de manera clara y transparente” y una ausencia de corrupción en todos los niveles del sistema de justicia, particularmente la policía.

Si bien 26 no está mal, con Bruselas anotando 73,6 puntos en comparación con un promedio de 66,1 puntos, está cayendo en la clasificación. En 2019, Bruselas ocupó el puesto 24 y dos años antes, el 17. Si bien el informe no ofrece un análisis de ciudades individuales, sí muestra que Bruselas ha caído en los últimos cuatro años en seguridad digital y de infraestructura, pero especialmente en seguridad sanitaria. Hace dos años, Bruselas ocupaba el séptimo lugar en esa categoría y se ha desplomado a 31. Un punto de referencia claro y conciso que deja el análisis de la seguridad sanitaria. Si bien el puntaje de salud de Bruselas de 67.8 lo coloca justo por encima del puntaje de salud promedio en la lista de 60 ciudades, no está ni cerca de su desempeño estelar anteriormente en la categoría.

Mónaco

La tasa de criminalidad en Mónaco es mucho más baja que en algunos países europeos. Mónaco, se ha encargado de formar la mayor policía armada per cápita. Aunque nadie está salvo de poder ser estafado o de sufrir un Existe una posibilidad muy baja de ser estafado o robado por los lugareños. El principado del país más pequeño del mundo, se ocupa de la seguridad de su gente y, por lo tanto, también los turistas estarán asegurados, debido a todas las medidas que se han tomado para establecer tal nivel de seguridad. Aunque probablemente necesitarás una prueba negativa de COVID-19 o el comprobante de vacunación, par que tu visita sea mucho más placentera.

Khuala Lampur, Malasia

Kuala Lumpur es generalmente seguro para los viajeros, ya que generalmente son los lugareños quienes a menudo son objetivos de la delincuencia. Ocupando el puesto 32 de las ciudades más seguras del mundo en 2021, ya que los delitos con violencia son un enorme rareza. Además, el territorio está repleto de hospitales públicos y privados a los que pueden acceder tanto turistas como ciudadanos.

A diferencia de otros países de Asia Sudoriental, el agua del grifo se puede beber, aunque se recomienda comprar agua embotellada o hervirla antes de su consumo. Contrario a la creencia popular que abunda en los países tropicales, como el túnel de la malaria, en Malasia, prácticamente se ha bolido. La fiebre del Dengue es común, mientras que la organización Mundial de la salud, recomienda aplicarse una docena de vacunas antes de visitar Kuala Lampur, desde la de Tifoidea, pasando por la de la hepatitis, hasta la de meningitis, aunque en la actualidad la vacuna contra COVID-19, claramente ha tomado protagonismo.

Ciudad de México, México

Según el editor del informe, Naka Kondo, el índice refleja cómo COVID-19 ha cambiado el concepto de seguridad urbana. Las prioridades más altas se asignan a la seguridad digital a medida que se mueve más trabajo y comercio en línea, la seguridad personal en respuesta a los patrones delictivos impulsados ​​por el encierro, y la prioridad dada a la seguridad ambiental ha aumentado notablemente a medida que la pandemia sirvió como advertencia de crisis inesperadas.

Pero, hablando de sorpresas, nuestro país aterrizó en el lugar 42 de las ciudades más seguras del mundo en el 2021, teniendo una considerable mejora en la evaluación de seguridad digital en el lugar 37, así como en seguridad ambiental (34) y un drástica caída en el acceso a la salud (50), por debajo del promedio mundial en cuanto a seguridad personal se refiere (42). Es decir, la capital del país se sitúa por debajo de ciudades como Madrid, Saúl, Singapur, Bruselas y París, clasificando dentro del rango de alta seguridad y convirtiéndose en una de las ciudades más seguras del mundo en 2021.

Rangún, Myanmar

Por el contrario, Rangún se ha convertido en el lugar más inseguro del mundo desde que iniciaron las protestas en Myanmar. El golpe de Estado que atajó abruptamente la frágil democracia birmana, han bloqueado la internet en el país mientras miles de personas salen a la calle a protestar. Mientras que el derramamiento de sangre, se ha convertido en el pan de cada día en la antigua Birmania.