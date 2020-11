Si algo nos ha salvado en este caótico 2020 son las series y películas que cada una de las plataformas de streaming han puesto para todos nosotros durante el encierro. Pero hablando específicamente de Netflix, se han lucido en estos meses con producciones originales espectaculares, y por supuesto que entre ellas tenemos una de las más recientes, The Queen’s Gambit, una trama de la cual están hablando miles de personas en todo el mundo.

El pasado 23 de octubre se estrenó esta grandiosa serie basada en la novela del mismo nombre, escrita por el autor Walter Tevis y publicada en 1983. En esta adaptación de la historia tenemos como protagonista a Anya Taylor-Joy, quien interpreta a Beth Harmon, una talentosa jugadora de ajedrez que nos narra desde su infancia en un orfanato hasta su lucha con los sedantes y la adicción al alcohol y su éxito en el mundo de este juego.

También puedes leer: ‘THE QUEEN’S GAMBIT’: NO ES UNA SERIE FEMINISTA, ¿PERO QUÉ APRENDEMOS?

‘The Queen’s Gambit’ pone de moda el ajedrez

Rápidamente, The Queen’s Gambit se posicionó como uno de los contenidos más vistos en Netflix en lo que va del año, no por nada es la serie limitada más maratoneada en la historia del gigante del streaming, alcanzando a 62 millones de hogares en sus primeros 28 días de lanzamiento. Pero más allá de ser un fenómeno del entretenimiento a nivel mundial, también está convirtiendo al ajedrez en un juego muy popular.

De acuerdo con The New York Times, Goliath Games, una compañía de juguetes que vende variedades como sets de ajedrez, mencionaron que las ventas de juegos han aumentado más del 1000 por ciento en comparación con esta época del año pasado. Pero ellos no son los únicos que han visto cómo las personas de todo el planeta se están interesando por este juego, pues en el internet también se ha visto reflejada esta tendencia.

En internet también están comprando tableros

Según Kara Gibson, portavoz de eBay, dijo que la compañía ha registrado un aumento del 215 por ciento en las ventas de juegos de ajedrez y accesorios desde el debut de The Queen’s Gambit. Además, los tableros antiguos han aumentado siete veces más, así como las ventas de equipos, incluyendo relojes y temporizadores, que han aumentado 45 veces a comparación con el mes pasado. ¿Cómo les quedó el ojo?

Antes de la serie de Netflix, los juegos de ajedrez en el popular sitio de compras ya estaban vendiendo un 60 por ciento más que el año pasado, algo que la compañía atribuye a que la gente está pasando más tiempo en casa durante la pandemia. Y esto no es todo, pues el mismo New York Times menciona que la división de ventas de la Federación de Ajedrez de Estados Unidos informó de un enorme aumento e interés en el juego.

También puedes leer: ¡’THE QUEEN’S GAMBIT’ IBA A SER UNA PELÍCULA Y HEATH LEDGER SERÍA SU DIRECTOR!

Ya para rematar, el vicepresidente de series originales de Netflix, Peter Friedlander, mencionó que las consultas de búsqueda de ajedrez en Google se han duplicado, mientras que las búsquedas de “cómo jugar al ajedrez” han alcanzado su pico más alto en casi nueve años. Ustedes… ¿ya vieron The Queen’s Gambit? ¿A poco no les dieron ganas de aprender cada una de las jugadas que se aventaba Beth Harmon?