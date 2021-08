¡Gratis! Te decimos cómo ver el documental ‘The Social Dilemma’ de Netflix… en redes sociales

Las redes sociales tienen un pie en el infierno y otro en nuestras casas (que cada quien decida cómo describir esta parte). Las consideramos una gran herramienta porque mantienen al mundo conectado, nos permiten comunicarnos de una manera inmediata y sumarnos a conversaciones que pueden ser importantes.

Pero también hemos de reconocer que nos han hecho mucho daño: polarización, exceso de interacción, exposición a información falsa, los efectos en nuestra salud mental, discriminación, ciberacoso, manipulación, y más. Pero antes de pensar que las redes sociales son producto del diablo, debemos cuestionarnos: ¿realmente son las redes sociales o las personas que están detrás de las estrategias y políticas de uso?

The Social Dilemma

Esa es la pregunta que plantea el documental The Social Dilemma (el cual se estrenó con mucho éxito en Sundance 2020) desde un inicio e intenta responder a lo largo de una hora y media con entrevistas a exejecutivos de las empresas más importantes de la industria de la tecnología (donde se incluyen a las redes sociales como Instagram o Facebook) y algunos especialistas y académicos.

Meses después de su estreno, The Social Dilemma llegó al catálogo de Netflix como parte de sus originales y abrió una conversación a nivel internacional de reconocer, como decíamos, que el problema realmente no radica en los usuarios, sino en quienes construyen las políticas, herramientas y estrategias que mantienen a las personas hiperconectadas a partir de la manipulación de sus conductas, ideologías y emociones.

Ojo: esto no quiere decir que el documental proponga soluciones a un problema que es cada vez más grande. Ni tampoco se libre de que las y los espectadores reconozcan que Netflix y las plataformas de streaming son parte de problema.

¿Y por qué volvemos a mencionar el documental? Pues resulta que Netflix decidió poner de manera gratuita The Social Dilemma… en una de las redes sociales más grandes del mundo. Parece chiste, de esos que se cuentan solos, pero no. Sin embargo, y a pesar de la ironía, es un título que si no has visto, vale la pena que le eches un ojo y qué mejor que hacerlo gratis (cof cof – siempre y cuando cuentes con una conexión a internet y un dispositivo para acceder a YouTube).

Aquí abajo te dejamos el acceso al documental. Sólo está disponible en la cuenta global de Netflix. Así que si necesitas subtítulos, sólo debes acceder al icono de “Subtítulos (c)” que se encuentra en la parte inferior del video. De acuerdo a tu configuración (el icono del engranaje), puedes poner los subtítulos en español, en inglés o hacer que se traduzca de manera automática.