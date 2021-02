La oscura vida de Dustin Diamond después de ‘Salvados por la campana’

Febrero de 2021 comenzó con una mala noticia. Este martes se dio a conocer que Dustin Diamond, actor estadounidense conocido por su papel de Samuel ‘Screech’ Powers en la serie Salvados por la Campana, falleció a los 44 años de edad después de luchar contra un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado a principios de año.

La noticia del deceso de Dustin Diamond, quien estuvo hospitalizado durante varias semanas, causó gran tristeza entre la generación noventera que durante años siguió de cerca la vida de Screech Powers en la popular producción televisiva, así como los spin-offs que surgieron de la misma y en donde Diamond dio vida al tierno y preocupado nerd.

La vida de Dustin Diamond después de ‘Salvados por la campana’

Aunque el actor saltó a la fama con dicho personaje, la realidad es que Screech fue un arma de doble filo en la vida de Dustin Diamond. Sí, fue la figura que lo llevó a la cima del estrellato en la década de los 90, pero también fue ese personaje que nunca pudo superar y sin el que jamás volvió a probar las mieles del éxito como algún día las llegó a conocer.

Luego de que la serie y todo lo relacionado con ella terminara, Diamond no conseguía papeles debido a la fuerte relación que tenía en la pantalla con Screech, por lo que decidió dedicarse a su faceta como comediante y realizaba shows de stand-up en bares. Una carrera que perduró hasta que el cáncer lo llevó a ser hospitalizado.

Una carrera que nunca pudo volver a despegar

Durante años el actor tuvo un bajo perfil, sin embargo, en el año 2005 Dustin Diamond apareció ante el ojo público y comenzó una campaña con la que buscaba reunir fondos para poder pagar varias deudas hipotecarias y legales que había acumulado. Sin duda la primera señal de lo que sería la decadencia de su carrera.

Y es que con tal de lanzar su carrera como actor, un año después Dustin protagonizó una cinta pornográfica llamada Saved by the smell, una clara referencia a la serie que lo hizo famoso y en donde Diamond aparecía en un trío con dos mujeres. Un proyecto tan malo que en 2009 dijo que él no había salido en la película y utilizó un doble.

A pesar de los múltiples intentos y escándalos

En uno de sus intentos por tener una carrera en la televisión, Diamond aceptó participaciones en varios reality shows como Celebrity Fit Club, Celebrity Boxing y Big Brother. También, tuvo pequeños cameos en cintas como American Pie Presents: The Book of Love y Dickie Roberts: Former Child Star, así como la serie Adult Swim Your Pretty Face is Going to Hell.

Pero lo peor aún no llegaba para la carrera de Dustin Diamond. En el año 2009 el actor publicó una autobiografía llamada Behind the Bell en donde relataba varias anécdotas que tuvo durante su paso en el exitoso show, alegando que estar ahí le dio muchas experiencias con sexo, drogas y fiestas salvajes con sus compañeros del elenco.

Dustin Diamond no consiguió volver a la cima del éxito

El libro en cuestión provocó que sus ex compañeros de elenco se alejaran de él y que fuera excluido de las reuniones de ‘Salvados por la campana’, esto a pesar de que después admitió que muchas cosas eran inventadas. Para el 2014, su nombre volvió a sonar en los titulares, pero ahora por un altercado que tuvo en un bar donde amenazó a un sujeto con una navaja y que lo llevó a ser sentenciado a cuatro meses de cárcel y 15 meses de libertad condicional.

Meses antes de su muerte TMZ dio a conocer que el actor le debía a su banco más de 260 mil dólares y estaban a punto de embargarlo. Lamentablemente este 1 de febrero Dustin Diamond falleció y dejó atrás una vida llena de escándalos que ni por fuertes que fueron lo ayudaron a estar en la cima donde una vez el mundo lo vio.