La acción vikinga continúa: Netflix presenta al elenco de ‘Vikings: Valhalla’

Seguramente, muchos fanáticos de Vikings se habían quedado bastante sacados de onda cuando en 2019 se anunció que la serie se despediría tras la sexta temporada. Y razones hay de sobra, pues el programa se convirtió en uno de los más solicitados en Netflix. Con todo y eso, la franquicia seguirá dándole a su público más emociones.

La producción del show despertó de nuevo la espinita de la expectativa cuando se supo que la trama continuará con Vikings: Valhalla, la tan esperada secuela. Pues bien, ahora hay más motivos para sentirse entusiasmados ya que la plataforma de streaming dio a conocer al elenco de la nueva entrega.

El 2021 abrió con un montón de grandes sorpresas de parte de Netflix. Una de ellas fue sin duda el lanzamiento de la segunda parte de la sexta temporada de Vikings, con la que oficialmente se concluyó el argumento central de la historia desarrollada por History Channel de la mano de MGM Television.

Sin embargo, la acción nórdico-escandinava continuará con la secuela Valhalla. Por lo pronto, no se conoce con exactitud cuándo se estrenará esta nueva serie, pero si hay algo de lo que podemos estar seguros es que habrá talento de sobra en los actores y actrices que la llevarán a cabo. Netflix reveló hoy en redes sociales al reparto de la próxima entrega de la franquicia.

“A principios del siglo XI, los vikingos más famosos que jamás hayan vivido abrieron un camino a través de un mundo en medio de cambios violentos“, con esas palabras abre el hilo de Twitter donde el gigante del streaming reveló al elenco de la nueva producción.

De esta manera, será el actor Sam Corlett quien protagonice el programa encarnando a Leif Eriksson. La lista del talento la completan Frida Gustavsson (como Freydis Eriksdotter), Leo Suter (Harald Sigurdsson), Bradley Freegard (Rey Canute), Jóhannes Jóhannesson (Olaf Haraldson), Laura Berlin (Emma de Normandy), David Oakes (Earl Godwin), Caroline Henderson (Jarl Haakon) Polyyanna McIntosh (Reina Ælfgifu) y Asbjorn Krogh Nissen (Jarl Kare).

Sobre Leif Eriksson, la plataforma dice que se tratará de “un groenlandés e intrépido marinero, criado en los límites exteriores del mundo conocido”. Otro de los personajes que llama la atención es la calculadora y ambiciosa Ælfgifu, quien se desempeña como la Reina de Dinamarca. Vaya que se viene una entrega llena de acción, drama y aventura. ¿Emocionados?

FRIDA GUSTAVSSON as FREYDIS ERIKSDOTTER

Fiercely pagan, fiery and headstrong, and a staunch believer in the “old gods.” pic.twitter.com/3zwUCqxsa6

— NX (@NXOnNetflix) January 26, 2021