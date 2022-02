¿Qué es y qué veremos en Vix, la nueva plataforma de streaming en México?

Una nueva plataforma de streaming llegará a México y bueno, también se mantendrá dirigida al público hispanohablante del mundo entero. Se trata de Vix (estilizado como ViX), marca que se anunció recientemente como una apuesta diferente dentro del mercado de los servicios de transmisión a nivel mundial pero con un enfoque hispano.

¿Qué ofrecerá, qué tanto y a qué clase de contenidos tendremos acceso en caso de querer entrarle a esta plataforma? Por acá les contamos un poco sobre cómo se manejará toda esta onda, los planes de suscripción que manejan a grandes rasgos y más. A ver qué les parece esta alternativa de entretenimiento.

Vix, la nueva plataforma de streaming de habla hispana

Hacia finales del pasado mes de enero, se anunció que tanto Univisión como Grupo Televisa se unirían para conformar -valga la redundancia- el conglomerado de medios TelevisaUnivision. Desde entonces, han anunciado sus planes por expandir, reforzar e innovar sus diferentes plataformas.

Entre esos planes precisamente está la nueva alternativa en streaming del que les estamos platicando. En un comunicado, la organización define a Vix como “el primer servicio global de transmisión a gran escala creado específicamente para el mundo de habla hispana”, que contará con más de 50 mil horas de contenido en español.

Y bueno, por si se lo preguntaban, sí: este proyecto contempla incorporar las plataformas de streaming ya existentes tanto de Televisa como de Univisión, que en este caso son Blim TV, Prende TV, la versión anterior de Vix (que Univisión adquirió en 2021), etc. Así que más o menos, ya tendrán una idea sobre cómo funcionará el catálogo de contenidos del nuevo servicio… pero les explicamos más a detalle cómo va el rollo.

El contenido de la plataforma

En términos generales, Vix tendrá una oferta amplia de contenidos que van desde series y películas hasta noticias en vivo, deportes y más. Y sí, como seguro ya tienen en mente, el catálogo de la plataforma también incluirá mucho del contenido que Televisa y Univisión han lanzado desde hace años (telenovelas, programas humorísticos, etc).

Pero atento que aquí hay truco pues la plataforma se dividirá en dos servicios: Vix de acceso gratuito y Vix+, que es la versión premium del servicio con pago por suscripción. La gran diferencia es que la primera, además de que es gratis, desplegará publicidad en los contenidos que deseemos ver. En el caso de la segunda, hablamos de un streaming que ofrecerá contenidos exclusivos a sus suscriptores, sin anuncios, entre otras cosas.

¿Qué habrá en la plataforma de Vix gratuita? Hasta el momento, se ha señalado que aquí se encontrarán más de 1oo canales con diferentes contenidos en los que se hallarán algunas de las telenovelas más exitosas de Televisa (Marimar, Rebelde, Teresa, etc), tanto clásicas como de reciente emisión. Y si ustedes son amantes de los melodramas de cualquier parte del mundo, también tendrán acceso novelas de Colombia y Turquía, por ejemplo. Para películas, se confirmó ya alianzas con estudios como Disney, MGM y Lionsgate que darán derechos para que sus cintas puedan transmitirse aquí.

Vix también incluirá un apartado para canales noticiosos, destacando Noticias Univision de corte 24/7 y un nuevo canal de transmisión de Noticieros Televisa. En lo que respecta a los deportes, se abrirá Zona TUDN como el canal de noticias deportivas 24 horas de la plataforma, prometiendo tener una cobertura especial para el Mundial de Fútbol de Qatar 2002, con 40 partidos en vivo. Y bueno, muchas nuevas alternativas de entretenimiento que les contaremos más abajo.

En lo que respecta a Vix+, como dijimos, se ofrecerá contenido especial luego de que TelevisaUnivision firmará acuerdos de producción para películas y series en español con los estudios Ventanarosa (de Salma Hayek), 3Pas (de Eugenio Derbez), además de que la plataforma tendrá su propia casa productora en la que desarrollarán series biográficas y sus propias novelas originales. Videocine, el distribuidor de cinematografía más importante de México, también estrenará algunas películas de manera exclusiva en el servicio. Sobre el Mundial de este año, Vix+ tendrá 10 partidos exclusivos.

Contenidos originales, nuevos canales y fecha de lanzamiento de Vix

Está confirmado que los servicios de Vix tendrán su propio contenido original además de algunos canales especiales para contenido específico. En ese sentido, destaca el Canal Derbez, que transmitirá algunas de las entregas humorísticas que forjaron la carrera de Eugenio Derbez así como sus películas y nuevos contenidos que el actor y productor desarrolle en el futuro.

Además del ya mencionado Zona TUDN, también estará el canal beIN Sports Xtra en español en el apartado deportivo. La compañía también menciona que habrá diversos canales para niños, entre los cuáles por ahora solo han revelado Moonbug Kids. El servicio de Vix gratuito comenzará a operar el 31 de marzo próximo y Vix+ lo hará en la segunda mitad del 2022, aún sin fecha establecida.

Por acá, les mostramos algunos contenidos originales que Vix+ trabajará:

Series:

– The Cartel Among Us (Mi vecino el cartel): producida por Selena Gomez.

– Nautilus

– La Hora Marcada: reboot de popular serie emitida por Televisa en los 80.

– Las Pelotaris

– Marea Alta

– Los artistas

– Travesuras de la niña mala

– Pinches momias

– Series biográficas de Pedro Infante y María Félix

Docuseries deportivas:

– Sangre y gloria (docuserie deportiva)

– Brasil 2002, la verdadera historia

– Al grito de guerra (sobre la selección mexicana de fútbol)

Novelas exclusivas de Vix+:

– Senda prohibida (nueva versión de la novela original de Televisa)

– La mujer del diablo

– Más alla de ti

Películas originales de Vix+* y estrenos exclusivos de Videocine** en la plataforma:

– Quiero tu vida (producida por Salma Hayek)*

– Jenni (sobre la vida de Jenni Rivera)*

– Presencias**

– Enfermo amor**

– Las leyendas, el origen**

– Mirreyes contra godínez 2, el retiro**