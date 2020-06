Ojo acá, fans de DC: Warner Bros anuncia una convención virtual muy prometedora

Fans de los cómics, esto es lo que estaban esperando. Como un evento que reunirá a todos los amantes de los súper héroes que hay en el mundo, Warner Bros. trae para nosotros DC FanDome, un eventazo que seguramente no se querrán perder. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, pues porque será una convención virtual donde nos presentarán algunas sorpresas que vienen en el futuro para los personajes de esta empresa.

Durante 24 horas seguidas, este evento global llevará a los fanáticos de DC al Multiverso que tanto les encanta, pues tendrán chance de enterarse de primera mano y como nunca antes de primicias que vienen sobre películas, series de televisión, videojuegos y cómics.

Además les dará la oportunidad a todos los nerds de escuchar a los actores y los creadores de lo que hay detrás de esas historias que tanto nos encantan.

¿Y qué habrá en esta convención de DC?

Ese día tendremos anuncios y material exclusivo de series y películas esperadas del universo de DC como: Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, DC Legend’s of Tomorrow, Suicide Squad, Flash, Harley Quinn, Young Justice Outsiders, la versión de Zack Snyder de Justice League, ¡SHAZAM!, Supergirl, Superman & Lois, Titans, Watchmen, Wonder Woman 1984 y muchas otras más.

Dentro de esta convención virtual, los fans tendrán acceso a paneles donde participarán personalidades conocidas de este universo. Además, habrá otras actividades para entretenerte durante todo el día y por acá les contaremos cada una de ellas.

– DC WatchVerse: Este será el lugar para tomar asiento y reunirte con todos los demás a escuchar a los protagonistas detrás de las historias más importantes de DC. En él podrás ver los paneles de discusión, material nunca antes visto y más donde participarán los actores, creadores y equipo detrás de cámaras de las películas, series de TV y videojuegos de la compañía.

– DC YouVerse: Acá podrás ver los contenidos creados por fans y para fans alrededor del mundo, incluido el tuyo, si es que lo mandas.

– DC KidsVerse: Los pequeños también podrán participar en este evento, pues crearán un espacio con activaciones familiares para que los niños se sientan parte del universo DC desde sus casas.

– DC InsiderVerse: Este será el universo para todos los que les encanta el arte detrás de las historias de DC, en el cual varios artistas legendarios de la compañía acompañados de Jim Lee, director creativo de DC. Podrás explorar y conocer a las mentes maestras que dan vida a DC en todas sus formas, desde cómics impresos hasta videojuegos, programas de TV, películas, parques de diversiones, productos oficiales de consumo y mucho más.

– DC FunVerse: Sabemos que parte importante de un evento como este es el recuerdito que te llevas, y para eso es este lugar. En él podrás entrar al lector electrónico de cómics, crear tu versión de la armadura dorada de Wonder Woman 1984 y del Batimóvil con los kits que habrá por ahí. Además, tendrás chance de comprar souvenirs digitales y acceder a una tienda en línea repleta de mercancía oficia, incluidas algunas ediciones limitadas exclusivas para el FanDome.

– DC Fan Art: Junto a Talenthouse y así como en todas las convenciones nerd del mundo, habrá un concurso virtual de arte, maquillaje, cosplay tatuajes y mucho más que demuestren qué tan fan eres de DC. A través de un jurado selecto y una votación pública en el sitio, el ganador se llevará un premio en efectivo que por supuesto a nadie le cae mal.

Por si esto fuera poco, también habrá un evento más la segunda celebración anual de la cultura nerd negra (o blerd en inglés), que presentará una nueva versión de la casa Blerd & Boujee House (la cual presentaron en la Comic-Con San Diego 2019) y que ahora estará dentro del DC FanDome, convocando a todos los nerds, blerds, geeks latinos y más en una fiesta virtual para que todos echen el baile, donde habrá DJ’s y mucha buena vibra para festejar la cultura geek en todas sus expresiones.

Si ya no aguantan las ganas por ser parte de este enorme evento que Warner Bros. y DC tienen para nosotros, tenemos que decirles que podrán seguirlo el próximo 22 de agosto a partir de las 12 del día hora del centro de México dándole click justo POR ACÁ.