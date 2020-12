¡Wow! Warner estrenará todas sus películas de 2021 en cines y HBO Max

Aquí les va una noticia que cambiará una parte importante de la industria del cine para el próximo año. Warner Bros. anunció que todas las producciones que tiene programadas para estrenarse en 2021, tendrán doble salida: en cines y en HBO Max. Este plan primero se integró con el estreno de The Witches a mediados de octubre, y se repetirá con Wonder Woman 1984 para el cierre de 2020.

En el caso de The Wicthes, se estrenó en HBO Max en Estados Unidos y en cines en todo el mundo, incluido México. En el caso de Wonder Woman 1984, la segunda entrega de Gal Gadot, será simultáneo para ambos en cualquier territorio que tenga acceso a la plataforma de streaming. Al principio se consideró un caso aislado, pero no… esto va para largo.

Dune se va para HBO Max y cines

Películas como The Matrix 4, el musical de In the Heights, la precuela de The Sopranos bajo el nombre de The Many Saints of Newark, la producción de James Gunn para la segunda parte de The Suicide Squad y desde luego, Dune de Denis Villeneuve, correrán esta misma suerte. Sin duda, son los estrenos más fuertes para 2021, y es una sorpresa que Warner anuncie este plan de lanzamiento para todo el resto del año.

Ahora la pregunta gira en torno a las razones por las que la salida de estas producciones sean de esta manera. Lo más probable es que la decisión atienda a dos cosas. La primera, la necesidad de Warner de fortalecer el catálogo y la atención de los usuarios hacia HBO Max. Esta plataforma salió a principio de 2020 y no generó mucho ruido, al menos no el suficiente para ser una verdadera competencia para Netflix.

Una de las armas más fuertes para HBO Max era el regreso de Friends en este especial del que se había hablado desde 2019, y que antes de la pandemia, se estrenaría de manera exclusiva en HBO Max. Pero fue eso, la pandemia, la que retrasó los planes y la dejó suspendida en el aire contra otra plataforma que ha retomado mucha fuerza a un año de su lanzamiento, Disney+.

Y en segundo lugar, Netflix. La plataforma ha lanzado este 2020 algunas de sus producciones más grandes, y contrario a muchas casas, creció frente a las necesidades que potenció la pandemia: entretenimiento en casa a partir de que los cines cerraron. Netflix es una fuerte candidata para los premios Oscar con algunos de sus títulos como MANK de David Fincher.

¿Cómo va a estar la cosa?

De acuerdo con Variety, las 17 películas de Warner Bros. que se sumen a HBO Max, seguirán estos pasos: las cintas estarán disponibles para suscriptores de HBO Max por 31 días; después de ese mes, pasarán a cines con los tiempos “tradicionales” y hasta que tengan una ventana de salida, por ejemplo, en VOD; luego, la gente las podrá rentar en plataformas como Amazon y iTunes.

No se sabe cuándo podrían regresar a HBO Max… o si alguna vez van a regresar. Pero por 31 días, esa película estará disponible junto a otras producciones del año. Por ejemplo, el Snyder’s Cut o Zack Snyder’s Justice League​ llegará en mayo de manera exclusiva a HBO Max, y para el mes de octubre, estará disponible Dune con Timothée Chalamet.

Películas que llegarán a HBO Max

Wonder Woman 1984

The Matrix 4

In the Heights

The Many Saints of Newark

The Suicide Squad

Dune

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom and Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Space Jam: A New Legacy

Reminiscence

Malignant

King Richard