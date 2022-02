Jared Leto y Anne Hathaway viven una intensa relación en el tráiler de ‘WeCrashed’

El 2022 pinta para ser un gran año para las series. Desde hace un buen rato sabíamos que llegarían proyectos bastante interesantes a las distintas plataformas de streaming con las que contamos en la actualidad. Entre ella por supuesto que está Apple TV+, que en los próximos meses nos presentarán un montón de producciones que prometen dejarnos al filo del sillón y claro que en esa categoría podemos incluir a WeCrashed, una historia impactante basada en hechos reales.

Fue a inicios de 2021 cuando nos enteramos que el servicio de los de Cupertino estaba trabajando en esta serie protagonizada por dos grandes figuras de Hollywood: Anne Hathaway y Jared Leto. Sin embargo, a raíz de la pandemia y el retraso de los planes de la gran mayoría de las empresas del mundo del entretenimiento, no volvimos a tener noticias de este proyecto. Pero todo cambió hace algunas semanas cuando nos presentaron el primer vistazo que a decir verdad, nos voló la cabeza.

Tenemos un nuevo vistazo a ‘WeCrashed’ con Jared Leto y Anne Hathaway

Pero ahora, para calmar un poco nuestras ansias y prepararnos para el estreno de WeCrashed, Apple TV+ liberó el tráiler oficial y simplemente luce espectacular. En este nuevo adelanto vemos un poco más de la historia de Adam y Rebekah Neumann (Leto y Hathaway), los cofundadores de una de las empresas más famosas y exitosas de todo el mundo: WeWork. Pero no todo fue maravilloso para la pareja, pues tuvieron que enfrentar un montón de situaciones que los distanciaron.

Esta producción está basada en el exitoso podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork –creado por Lee Eisenberg y Drew Crevello, quienes también son los showrunners de la serie–, donde contaron cómo fue que esta compañía pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de $47 mil millones en menos de una década. Pero luego, después de una serie de movimientos, en menos de un año, su valor se desplomó por completo. Un verdadero hito de los negocios.

Un intenso romance y la historia de WeWork nos esperan en esta serie

En medio de la historia de ascenso y caída de WeWork, tenemos el intenso romance entre Rebekah y Adam, quienes a pesar de amarse y apoyarse para hacer de esta empresa un monstruo a nivel mundial, terminaron cayendo ante la ambición y el negocio. Además de Jared Leto y Anne Hathaway, el elenco lo completan otros nombres importantes como Kyle Marvin, America Ferrera y O-T Fagbenle. Sin duda, esta será una de las producciones de las que se hablará en el año.

Los primeros tres episodios de WeCrashed llegarán al catálogo de Apple TV+ el próximo 18 de marzo, y a partir de ese momento, cada semana tendremos nuevos capítulos hasta el 22 de abril. Pero mientras esperamos a que se estrene oficialmente esta serie que nos emociona mucho, a continuación les dejamos el tráiler oficial: