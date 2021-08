¡Pura estrella! Aquí el elenco (y lo que sabemos) de la próxima película de Wes Anderson

Cada vez que Wes Anderson anuncia un nuevo proyecto cinematográfico, el público se vuelve loco. Y esto lo decimos en el sentido buen sentido de la palabra. Él es sin duda uno de los directores más queridos de la industria de los últimos años y no es para menos, tomando en cuenta la calidad de las historias que suele mostrarle al mundo.

En este 2021, el cineasta de nuevo se coloca en el radar con una cinta que ha generado bastante expectativa: The French Dispatch, misma que el pasado mes de julio se proyectó en el Festival de Cannes y como se esperaba, fue aclamada por la crítica (y los afortunados que ya la pudieron ver).

Sin embargo, en medio de toda la emoción que produce ese largometraje, el buen Wes ha tenido tiempo para dar uno que otro detalle de los proyectos que tiene pactados a futuro. Y en ese sentido, durante las últimas semanas ha resonado bastante una película -aún sin título- de la que ya está conformando un elenco de primerísimo nivel otra vez.

Margot Robbie, la incorporación más reciente a la nueva cinta de Wes Anderson

De a poquito y con mucho misterio, se está dando a conocer a los actores y actrices que conforman el nuevo proyecto cinematográfico de Wes Anderson. Fiel a su costumbre, el director está conformando un reparto lleno de grandes nombres y aunque es bien conocido por ello, no deja de sorprendernos con los elenco que amalgama.

Tal como lo informa The Hollywood Reporter, la incorporación más reciente a su nueva producción recae en el nombre de Margot Robbie. De acuerdo con las fuentes, no se sabe a ciencia cierta qué papel tendrá la actriz en la próxima entrega de Anderson -los detalles se siguen manteniendo bien escondiditos-, pero está claro que será un rol de soporte.

Margot anda de estreno pues apenas se lanzó la nueva cinta de The Suicide Squad (POR ACÁ les dejamos nuestra entrevista con ella y James Gunn), pero tiene más proyectos listos en el futuro. Actualmente, la actriz está filmando la Babylon, una película dirigida por Damien Chazelle en la que comparte créditos nuevamente con Brad Pitt tras Once Upon A Time in Hollywood. Además, recientemente también terminó la producción de un largometraje de David O. Russell, del cuál no se sabe el nombre.

Bastante ocupada está nuestra querida Margot Robbie…

¿Quién más está confirmado en la próxima película de Anderson?

Como mencionamos, Wes Anderson no se anda con pequeñeces y nuevamente está conformando un reparto de primerísimo nivel para lo que sería su próxima cinta. Durante las últimas semanas, se ha anunciado a algunos de los histriones que le entrarán al largometraje y de hecho, algunos ya son viejos conocidos del director.

En ese sentido, Tilda Swinton, Bill Murray y Adrien Brody están más que confirmados para aparecer en la película. Cabe recordar que esta tercia ya trabajó precisamente con Anderson en la menciona The French Dispatch, además de otras entregas anteriores como The Grand Budapest Hotel o Isle Of Dogs (y eso, solo por mencionar algunas).

Sin embargo, una de las incorporaciones que más ha llamado la atención debido a que es la primera vez que trabajara con Wes Anderson, es la de Tom Hanks. Eso sí, las fuentes indican que en este caso, su aparición será bastante breve, incluso como para considerarla un cameo… pero habrá que ver qué pasa.