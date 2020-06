Ve a Will Ferrell y a Rachel McAdams en el nuevo tráiler de ‘Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga’

En estos tiempos en los que las malas noticias siempre logran superar a las buenas en cantidad, es importante encontrar momentos para reír. Reír de un meme, con una serie, o por qué no con la nueva película de Will Ferrell y a Rachel McAdams Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga.

Para empezar a reír con el clásico humor de Will Ferrell, Netflix acaba de lanzar el primer avance de su nueva comedia musical. La historia cuenta las aventuras de dos músicos islandeses en ciernes que esperan llegar a la final del icónico concurso de canciones.

Para los que aún no lo sepan, el Eurovision Song Contest es un concurso televisivo anual en el que participan intérpretes representantes de las televisoras cuyos países sean miembros de la Unión Europea de Radiodifusión.

Además de tener a Will Ferrell y a Rachel McAdams en los controles de esta nueva comedia, la película al igual tiene una buena adición en el control de la dirección con David Dobkin, quien ha hecho grandes comedias como Wedding Crashers de 2005.

Por su parte el reparto también incluye en personajes secundarios de lujo como Dan Stevens, Demi Lovato y al antiguo 007 Pierce Brosnan. La película fue escrita tanto por Farrell como por el famoso guionista Andrew Steele.

“Los aspirantes a músicos Lars (Ferrell) y Sigrit (McAdams) reciben la oportunidad única de representar a su país en la competencia musical más importante del mundo y están listos para demostrar que vale la pena luchar por los sueños, sin importar lo inalcanzables que parezcan“, se lee una descripción de Netflix.

Eurovision Song Contest: The Story Of Fire Saga estaba programada para lanzarse en mayo para coincidir con el concurso de canciones, sin embargo, la película se retrasó cuando se canceló la competencia por primera vez desde 1956. Ahora llegará este próximo 26 de junio a todas las pantallas del mundo.