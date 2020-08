Will Smith y Kevin Hart trabajarán juntos en el remake de ‘Planes, Trains & Automobiles’

Puede que en estos momentos la industria cinematográfica siga detenida por el coronavirus, sin embargo, muchas casa productoras ya se encuentra planeando próximos proyectos que emocionan y mucho. Desde hace algunos años, Hollywood se ha encargado de refrescar historias exitosas con caras nuevas o conocidas dentro del medio, y eso es justo lo que harán Will Smith y Kevin Hart para protagonizar el remake de Planes, Trains & Automobiles.

A finales de los 80, esta cinta vino a revolucionar por completo el género de comedia, pues nos mostraba una trama a la que nadie estaba acostumbrado en esa época. Acá nos cuentan la historia de Neal Page y Del Griffith interpretados por Steve Martin y John Candy respectivamente, una verdadera pareja dispareja que por distintas circunstancias el destino los obliga a convivir y a pasar dos días llenos en aventuras, desgracias y de más.

Will Smith y Kevin Hart unen fuerzas para renovar esta historia

Por ahí dicen que Due Date de 2010 –con Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis– también está inspirada en esta misma película dirigida por John Hughes en 1987– pero ahora y después de poco más de 30 años del estreno de la cinta original, está en puerta un remake oficial de esta trama que contará con estos dos genios de la comedia uniendo fuerzas por primera vez. ¡Qué emoción!

De acuerdo con Variety, Kevin Hart y Will Smith –por supuesto– serán los protagonistas de esta nueva versión de Planes, Trains & Automobiles. Y no solo eso, sino que cada uno a través de sus compañías productoras se encargarán de producir la película y la escritora Aeysha Carr (quien ha trabajado en Brooklyn Nine-Nine y en la próxima serie de Hulu, Woke) estará a cargo del guión, así que podemos asegurar muchas risas y diversión.

Kevin y Will encontraron espacio en sus agendas para el remake

Will Smith y Kevin Hart son dos de los actores más solicitados en Hollywood, así que esta asociación para trabajar juntos es una verdadera proeza, un sueño que por fin se les hizo realidad. En su cuenta de Instagram, Kevin escribió: “He estado esperando pacientemente el proyecto adecuado para asociarme con mi hermano. Lo encontramos y lo estamos trabajando. Esto será enorme para nosotros y para la ciudad del amor fraternal, también conocida como Filadelfia”.

Por ahora, a Hart lo podemos ver en su serie de Quibi, Die Hart, además aparecerá en el drama Fatherhood y también tiene en puerta otras tramas más enfocadas a la comedia como Man From Toronto y My Own Worst Enemy. Por su parte, Smith está trabajando en Emancipation del director Antoine Fuqua para Apple, en Bright 2 de Netflix y en una cinta biográfica sobre el tenista Richard Williams que se estrenará este otoño.