Sería épico: Willem Dafoe quiere interpretar una nueva versión del Joker junto a Joaquin Phoenix

A pesar de que ya pasó un mes del estreno de Spider-Man: No Way Home, aún no podemos dejar de hablar de la película. No por nada, se convirtió en la cinta más taquillera en la historia de México y superó los mil millones de dólares a nivel mundial. Sin embargo, parece que muchos de los actores que aparecieron en este proyecto ya están pensando en las siguientes producciones en las que quieren trabajar, tal es el caso del mismísimo Willem Dafoe.

Luego de casi 20 años de que lo vimos interpretar a Norman Osborn/Duende Verde en la primera película de Spidey en el cine dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, Willem regresó para dar vida una vez más a este personajazo en la pantalla grande. Y sin duda, verlo de nueva cuenta con el traje y dentro de la historia de Tom Holland fue espectacular, aunque parece que quiere dar el salto para ponerse en la piel de otro villano icónico.

¿Willem Dafoe y Joaquin Phoenix interpretando al Joker?

Resulta que hace unos días la versión británica de la revista GQ platicó con Willem Dafoe. En dicha entrevista, además de preguntarle sobre su participación en Spider-Man: No Way Home, el propio actor de 66 años confesó que le gustaría interpretar una nueva versión del Joker en la rumorada secuela protagonizada por ni más ni menos que Joaquin Phoenix (ACÁ lo que se sabe sobre esta cinta). Es más, hasta tiene una idea bastante interesante sobre su personaje.

Tal cual, Willem declaró que le encantaría encarnar a un Arthur Fleck falso: “Sería interesante si hubiera un impostor del Joker, así que sería posible tener no como tal duelos de Jokers, sino alguien que dice ser el Joker que no es el Joker. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, sobre todo si tuvieras al Joker de Joaquin Phoenix, y luego apareciera alguien que imitara o hiciera un monólogo de lo que él hacía”.

Por ahora, esto solo es una idea de Dafoe

Aunque parece que Willem Dafoe tiene muy claro cómo le gustaría interpretar a un nuevo Joker en la pantalla grande, le confesó al periodista de GQ que esta solo es una posibilidad que vive en su mente y que por el momento no se ha acercado a nadie de Warner Bros. Pictures o del universo cinematográfico de DC para proponerle esta versión del icónico villano: “He fantaseado con la idea. Pero aparte de eso, no hablo con nadie (de ello), tú eres el primero”.

Y la verdad es que la propuesta de Dafoe suena espectacular, porque de entrada verlo en la pantalla grande junto a Joaquin Phoenix sería todo un agasajo y más aún dando vida a otra versión del némesis de Batman. Sobre todo, nos imaginamos que Willem podría darnos una interpretación de este personaje al estilo de lo que hizo con Bobby Peru en Wild at Heart de David Lynch, pero solo queda esperar a ver si alguien se anima a echar andar su idea.