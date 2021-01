Oompa Loompa Doopity Doo: Esto es lo que sabemos sobre la precuela de Willy Wonka

Willy Wonka es uno de esos personajes que superan siempre la prueba del tiempo. No importa cuántas generaciones pasen, el icónico fabricante de dulces permanece en la memoria colectiva del público. Para prueba de ello tenemos dos largometrajes: aquel de 1971 protagonizado por Gene Wilder y uno más en 2005 donde Johnny Depp se vistió con el sombrero de copa.

Ambas aventuras nos mostraban a un grupo de niños que se ganaban el derecho a conocer la mítica fábrica del dulcero por dentro, esto en un intento del propio Wonka de identificar a un posible heredero. Y en lo que respecta a la película dirigida por Tim Burton hace 16 años, hasta conocimos un poquito de la niñez de Willy.

Precisamente, esa mirada a los orígenes del personaje es la que conoceremos en la precuela que Warner Bros. está preparando y que ya tendría fecha de estreno para los primeros meses de 2023. De hecho, hagamos un repaso de lo que se sabe sobre el proyecto.

¿Para cuándo la precuela de Willy Wonka?

De un tiempo para acá, hemos visto cómo las grandes casas productoras rescatan las franquicias más clásicas de la industria para traerlas a la actualidad. Ejemplos hay muchos (¿verdad, Disney?), pero también tenemos casos donde más allá de reebotear la trama, se explora el pasado del protagonista. Ese será el caso de Willy Wonka.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el nuevo proyecto se llamará simplemente Wonka y llegará a los cines estadounidenses el 17 de marzo de 2023. Como comentamos, la historia se centrará en la juventud del personaje creado por Roald Dahl cuya primera aparición fue en la novela de dicho autor de 1964, en los años antes de convertirse en el alegre y excéntrico magnate de los dulces.

Las mentes detrás del proyecto

Por ahí de 2018 se dio a conocer la aspiraciones de Warner Bros. por retomar el relato de Willy Wonka. Ahora, unos años después, parece que el estudio dio luz verde a un guión escrito por Simon Rich (quien ha colaborado en Inside Out de Pixar).

El staff de producción lo constituyen el director Paul King reconocido por su exitoso trabajo en las dos entregas de Paddington. Por su parte, la producción correrá a cargo de David Heyman, un viejo conocido de WB pues fue quien aseguró los derechos cinematográficos de Harry Potter para una saga en la pantalla. Así que, en cuanto al rubro de la producción, parece que todo está bien definido y listo para arrancar.

Los posibles protagonistas

Desde que se dieron a conocer los planes para la precuela, mucho se ha rumorado sobre quién tomará el papel del emblemático Rey de los Dulces. Si hacemos un análisis de los actores que ya lo han interpretado, parece que el perfil ideal se basa en alguien que este en los finales de los 30 o principios de los 40.

Gene Wilder tenía 38 años cuando su versión de Willy llegó a las salas de cine del mundo en 1971. En el caso de Johnny Depp, él tenía 42 años cuando salió Charlie and the Chocolate Factory de 2005. ¿Será esa la regla nuevamente? Tal vez no.

En un reporte liberado por Collider en 2018, se señaló que Warner estaba sondeando a actores como Donald Glover (Childish Gambino para los melómanos) y Ryan Reynolds, quienes para entonces tendrían 40 y 47 años respectivamente. También por ahí se barajó el nombre de Ezra Miller quien contaría con 31 años para 2021.

El mismo portal de entretenimiento indica que, según fuentes en el estudio, la prioridad sería darle el protagónico a dos de los rostros juveniles más rentables del momento: Tom Holland o Timothée Chalamet, quienes llegarían a los 27 y 28 respectivamente. ¿Será el momento de rejuvenecer al personaje? Si la trama se trata sobre los años previos a la apertura de la fábrica, lo más recomendable sería un actor joven. Pero bueno, habremos de estar atentos a lo que se anuncie en el largo plazo.