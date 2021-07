Wilmer Valderrama regresa a sus raíces latinas con ‘Aztlán: La Leyenda de los Cinco Soles’

,Nuestro querido Wilmer Valderrama, da vuelta a la página dejando atrás los personajes de ‘Fez’ en “That 70’s Show” y al agente especial ‘Nicholas Torres’ en NCIS. Regresa a sus raíces latinas en la producción de la adaptación para la televisión del cómic ‘Aztlán: La Leyenda de los Cinco Soles’.

Esta entrega, nos interesará mucho más que las demás, pues la adaptación se centra en el comic escrito originalmente por el mexicano Eduardo Ancer e ilustrado por el tapatío Pablo Polanco. Puro orgullo mexicano, quienes se centran en la leyenda prehispánica para hablar de dioses, hechiceros y guerreros mesoamericanos, para contar una historia de la que muy pocas veces se habla, el poder de nuestros antepasados.

El actor con ascendencia venezolana y colombiana, se sentirá como pez en el agua al producir esta serie llena de fantasía, que lleva a la cadena de televisión estadounidense ‘CBS’, a través de su casa productora ‘WV Entreteintment’. De acuerdo con ‘Hollywood Reporter‘, el estadounidense de 41 años, tomará el papel como productor ejecutivo, es decir, el que también pone los recursos económicos, siendo todo un desafío para el dramaturgo, quien regularmente interpreta personajes de comedia.

La leyenda de los cinco soles

‘Aztlán: La Leyenda de los Cinco Soles’, es una novela gráfica que retoma los dioses, reyes, guerreros y curanderos de varias culturas mesoamericanas, para reunir las Máscaras de los Dioses y aprovechar sus poderes para prevenir el colapso del planeta. Todo esto, centrado en las creencias de los aztecas, quienes aseguraban que había cuatro mundos antes de su llegada, los cuales fueron destruidos por un fenómeno natural diferente.

Larga lista como productor

El comic se publicó de forma independiente en 2017 tras conseguir financiamiento, a través de una campaña virtual de fondeo. Donde se adapta el mito azteca de los Cinco Soles, atravesado por una compleja red de alianzas y traiciones entre imperios. Sin duda, Valderrama vivirá su propia aventura produciendo esta historia de intriga, misterio y franca hazaña.

Sin embargo, este papel no es nuevo para el actor, quien tiene una larga lista de producciones en su currículum. Desde ‘Hipster Death Rattle’, una comedia negra basada en el libro de Richie Narvaez, pasando por ‘Patriots From the Barrio’, un drama de la Segunda Guerra Mundial sobre una unidad mexicano-estadounidense, basado en el libro de Dave Gutiérrez, hasta películas animadas como ‘Dog Gone Trouble’ y ‘Charming’ para Netflix y ahora Antes de levantar la mano para llevar ‘Aztlán: La Leyenda de los Cinco Soles’. Y si aun te sientes atraído, aquí puedes averiguar qué personaje de ‘That 70’s Show’ eres.