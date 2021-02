¿Por qué ‘Wolfwalkers’ debería ganar el Golden Globe como Mejor Película Animada?

‘Wolfwalkers’ está disponible para que la veas en Apple TV+

Las predicciones rumbo a los Golden Globes 2021 están a la orden del día y, sin duda, una de las categorías que más expectativa despierta es la de Mejor Película Animada. Este año, las contendientes son The Croods: A New Age, Onward, Over The Moon, Soul y Wolfwalkers… Y sí: la cosa está bastante reñida.

Sin embargo, la última de estas cintas mencionadas tiene algo -o más bien, varios detalles- que la distinguen de los demás títulos para ser considerada la favorita. ¿Podría el largometraje dirigido por Tomm Moore llevarse el reconocimiento en la ceremonia del 28 de febrero? Eso solo lo sabremos, por supuesto, hasta que la premiación suceda.

Por ello, vale la pena recapitular el valor y las características que hacen de Wolfwalkers un material ya no solo digno de ser considerado a la categoría, sino de llevarse el ansiado premio. Ahora sí, veamos qué tanto hay detrás de esta estupenda cinta.

Una historia animada sobre la libertad

A ‘ojo de buen cubero’, Wolfwalkers es una película visualmente maravillosa. Pero detrás de ese espectacular singularidad y de la evidente trama de fantasía que nos entrega, hay una lección importante sobre la libertad, en muchos sentidos. Sentirse libre es una de las cosas que le da significado a la vida.

Robyn Goodfellowe es la pequeña protagonista que nos encamina por esa idea a lo largo de la trama. De actitud aventurera, ella desea desempeñarse en el mismo trabajo que su padre Bill, quien la protege ‘contra viento y marea’ de los peligros de la vida. Pero él no se da cuenta de que, por más buena que sea su voluntad, está apagando el espíritu soñador de su retoña. De buenas a primeras, él prefiere tenerla haciendo labores domésticas, pero ella anhela algo más allá de eso y de las restricciones de la época.

Y así, en un azar del destino, conoce a la también pequeña pero valiente Mebh, una wolfwalker que le enseña que las supersticiones y creencias de la mayoría de la gente del pueblo son exageradas y hasta ridículas. Es precisamente esta niña quien le muestra el valor de la libertad a Robyn.

Mebh, en términos generales, es ese espíritu y ese coraje que a las personas le hace falta para perseguir sus sueños. La enérgica niña pelirroja es el alma de la película y Robyn, nuestro canal para entender y empatizar con esa sensación que constantemente desconoce el ser humano: sentirnos libres de ataduras. La importancia del mensaje deberá pesar en la elección de la cinta ganadora.

Una animación que rompe esquemas

No hay que ser un experto en temas gráficos y visuales para saber que Wolfwalkers resalta de sus contendientes. Mientras las cuatro cintas restantes se decantan por la animación CGI -que no es malo, pero ya no es nada nuevo-, la película de Tom Moore se resuelve en imágenes 2D que podrían parecer sencillas, pero son espectaculares.

Ver las aventuras de Robyn y Mebh es casi como observar un dibujo o una historieta moviéndose. Honestamente, este producto, con su animación quizá más ‘tradicional’, es visualmente más llamativo que las demás cintas enlistadas en la categoría. Wolfwalkers, ahí, toma lo mejor de la animación antigua y lo eleva a un nuevo punto que agrada mucho.

Además, esta técnica para animar permite que con los colores, también se toque un poco el tema del sentido de la vida. Muchos de los habitantes de la ciudad donde vive Robyn (si no es que todos) aparecen en tonos grises y gamas tenues de color. Por decirlo de alguna manera, se ven ‘apagados’; no parecen tener propósito.

Caso contrario se nos muestra con Robyn y Mebh, pues son personajes llenos de color y viveza. Las ves a cuadro y automáticamente, la vibra cambia. Es un aspecto bastante sutil, pero trasladar el mensaje de la película no solo al arco argumental, sino también al visual, es un punto de valor plausible en muchos sentidos.

También merece una mención especial la ‘wolfvision’ (o vista de lobo), una técnica de animación que crearon Moore y la gente del estudio Cartoon Saloon especialmente para la película. Si ya la viste, habrás identificado los momentos y secuencias donde se utiliza este genial complemento.

Desafiando a los grandes estudios

Alejándonos un poco de los aspectos técnicos y de trama, esta parece la oportunidad para que un producción relativamente pequeña se imponga a los grandes estudios. Recapitulemos: Pixar, un gigante del rubro, tiene a Soul y Onward compitiendo en la categoría; Dreamworks hace lo propio con The Croods: A New Age; Over The Moon tiene el respaldo de Netflix Animation y Sony Pictures.

¿Quién está detrás de Wolfwalkers? Si bien el tema de la distribución corrió a cargo y en gran parte gracias a Apple -se estrenó el streaming de Apple TV+-, la realización y producción se gesto en Melusine Productions (Luxemburgo) y Cartoon Saloon (Irlanda). Esta última casa productora es donde trabaja el director de la cinta, Tomm Moore.

Estos estudios son bastante reconocidos de manera local y tiene un prestigio modesto en el panorama internacional. Pero evidentemente, no cuentan con los mismos recursos que los ‘titanes’ antes mencionados. Tal como resalta el diario El País, Wolfwalkersprácticamente se hizo con aproximadamente el 1% por ciento de presupuesto (cerca de 2 millones de dólares) de lo que costó Soul (entre 150 y 200 millones)… Y aún así, con esa diferencia sustancial, ambas contienden como favoritas.

Con todo eso en la espalda, Wolfwalkers tiene las credenciales necesarias para levantarse con el Golden Globe a Mejor Película Animada. Sin embargo, esa no es una cuestión que decidamos nosotros, sino la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Veremos cómo resuelven esto el próximo 28 de febrero.