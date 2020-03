En tiempos de crisis, es cuando más recurrimos a historias ficticias de superhéroes o personas con habilidades sobrehumanas que salvan al mundo. Actualmente estamos atravesando tiempos sumamente complicados en relación a la propagación del Covid-10 o coronavirus. Y es ahora cuando pensamos en personajes como Wonder Woman…

Pero justamente, es esta heroína del mundo de DC la que nos hará falta, pues Warner Bros. decidió atrasar el estreno de la entrega Wonder Woman 1984, la segunda de la franquicia protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins. Como recordamos, Wonder Woman 1984 estaba programada para estrenarse el 5 de junio.

Debido a la pandemia, la fecha ahora se moverá para el 14 de agosto de 2020. “Esperamos que el mundo se encuentre en un lugar más sano y seguro para ese entonces“, dijo Toby Emmerich, director de Warner Bros. Pictures. Otras películas que sufrieron la misma suerte son In the Heights, Scoob y Malignant. Pero caso contrario a la Mujer Maravilla, estas todavía no tienen una fecha de estreno establecida.

Películas de importancia como la de Wonder Woman 1984, también han retrasado su fecha de estreno como Black Widow, Mulan, No Time to Die, A Quiet Place Part II, entre otras. Esto se debe a que en varios países, una de las medidas es cerrar espacios públicos o donde se reúnan personas en espacios cerrados como teatros, antros, comercios de comida (aquí es sólo para llevar) y, por supuesto, cines.

Algunos usuarios pidieron que Black Widow, por ejemplo, se estrenará en Disney+ como parte de los contenidos de la plataforma de streaming. Pero Marvel Studios y Disney decidieron sólo cambiarla de fecha. Los directores de Warner, aseguran que Wonder Woman 1984 es una película para verse en la pantalla grande, y por eso se movió un par de meses su estreno.

Muchas películas importantes como Wonder Woman 1984, aún no han anunciado un cambio de fecha. Sí, algunas se estrenarán hasta finales de 2020, pero quizá deban recorrer sus estrenos para que todas estas cintas, puedan verse antes de que termine el año. Y estamos pensando en grandes títulos como Tenet de Christopher Nolan o Dune de Denis Villeneuve. Tendremos que esperar las noticias de otros estrenos.