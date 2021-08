Órale: Xolo Maridueña interpretará al primer superhéroe latino en el universo de DC

En los últimos años, muchas empresas de la industria cinematográfica se han puesto las pilas para armar un ambiente de inclusión en sus producciones. Entre ellas esta Warner Bros. Pictures, que desde hace un buen rato nos ha mostrado a varios personajes especiales y espectaculares en distintos medios, como en el cine y la televisión. Pero ahora, esta planeando algo junto a Xolo Maridueña para representar a la comunidad latina en el universo de DC.

Quizá su nombre no les suene tanto, pero si son fanáticos de la franquicia de Karate Kid –sobre todo de Cobra Kai–, seguramente recordarán a este joven actor de origen mexicano, cubano y ecuatoriano por interpretar a Miguel Díaz en la popular serie de Netflix. Sin embargo, parece que dará un enorme paso al incorporarse a una producción de la misma casa que tiene a grandes superhéroes como Superman, Batman y Wonder Woman.

Xolo Maridueña será un superhéroe latino en el universo de DC

Resulta que hace unos días y de acuerdo con The Wrap, surgió el rumor de que Xolo Maridueña estaba en pláticas para interpretar a Jaime Reyes –mejor conocidos como Blue Beetle– en una película que próximamente llegará a HBO Max. Esta noticia por supuesto que es algo muy importante porque se trata de la primera cinta de superhéroes de Warner Bros. Pictures y DC Films protagonizada por un personaje latino.

Sin embargo, lo que comenzó como chismecito en la industria cinematográfica lo confirmó el propio actor, quien escribió en su cuenta de Instagram: “Es oficial… Estoy más que agradecido de poder llenar estos enormes zapatos como uno de los primeros superhéroes latinos en la gran pantalla (…) Muchas gracias por confiar en mí para este papel, estamos a punto de hacer una película increíble. Vayamos y apoyemos estas películas”.

Hasta el momento, lo único que se sabe sobre la película de Blue Beetle –además de que contará con Xolo Maridueña como el protagonista– es que el cineasta puertorriqueño, Ángel Manuel Soto estará a cargo de la dirección; mientras que el guionista de origen mexicano, Gareth Dunnet-Alcocer –quien trabajó en el remake de Scarface de Universal y Miss Bala– escribirá esta cinta. Así que por ahora, pinta para ser un gran proyecto.

Y a todo esto, ¿quién es Blue Beetle?

En DC Comics, Blue Beetle es el álter ego del superhéroe utilizado por varios personajes diferentes, pero esta película se centrará en el adolescente mexicano-americano Jaime Reyes, quien es la tercer persona que asume el manto de este héroe. Él es un adolescente que descubrió que el escarabajo original se transformó en un traje de batalla que le permitió luchar contra el crimen y viajar por el espacio, y debido a una serie de acciones, lo toma para luchar contra el mal.

Si no son clavados en los cómics seguramente este nombre ni siquiera lo ubican, pero es importante mencionar que ha formado parte de los Teen Titans y de las Justice League International. Incluso ya ha tenido apariciones en la televisión y en videojuegos como Batman: The Brave and the Bold, Young Justice, Justice League Action, Lego Batman 3: Beyond Gotham, Lego DC Super-Villains e Injustice 2.

El personaje que interpretará Xolo Maridueña no es el primer latino en el universo de DC. Jay Hernández dio vida a El Diablo en Suicide Squad y Rosie Pérez apareció como Renee Montoya en Birds of Prey. Sin embargo, el paso más grande lo dieron hace unas semanas cuando anunciaron que Sasha Calle y Leslie Grace serán Batwoman –la primera en The Flash de Andy Muschietti y la segunda en una nueva película de Barbara Gordon para HBO Max–.

Por cierto, aprovechando el estreno de la tercera temporada de Cobra Kai en Netflix, tuvimos chance de platicar con Xolo, William Zebka, Ralph Macchio y más integrantes del reparto. Si todavía no han checado esa entrevista, pueden verla a continuación: