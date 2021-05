¡Ya estamos viejos! ‘Top Gun: Pasión y Gloria’ cumple 35 años y así lucen sus actores

‘Top Gun: Pasión y Gloria’, la película que inspiró a miles de personas o a unirse a las Fuerzas Armadas de su país, después de ver las heroicas travesías aéreas de de Pete Mitchelle, está a punto de cumplir 35 años desde su lanzamiento el 12 mayo de 1986. Para celebrarlo y como antesala de su secuela, te presentamos cómo lucen los actores y todos los secretos relacionados con la filmación.

Sin duda, ‘Top Gun: Pasión y Gloria’, es una de las cintas que más ha influenciado en la cultura pop, en la música, y en la moda, comenzando por las chamarras de cuero y los icónicos lentes de sol, que incluso hoy en día siguen siendo indispensables. Además, rompió récords históricos de reclutamiento en las Fuerzas Armadas, e incluso, de cierta forma, también impulsó la carrera de nuestro ‘Luis Mi’, que seguramente hubiera estado incompleta, sin el videoclip de ‘La Incondicional’.

Hablando de música, muy pocos saben que el soundtrack de la película estuvo a punto de grabarlo ‘Judas Priest’. La banda británica de Heavy Metal, se ofreció en varias ocasiones a grabar la canción introductoria. Sin embargo, el productor ya había pactado con Georgio Moroder y tal parece que no se equivocó. Pues el tema ‘Take my Breath Away’, interpretado por la extinta banda ‘Berlín’ se hizo acreedora a un Oscar por la Mejor Canción de Película en 1987.

Reclutamiento masivo

Si hay algo que sigue teniendo a los críticos y gobiernos boquiabiertos, es que la cinta dirigida por Tonny Scott, tuviera el poder de persuasión, para que miles de jóvenes de ochenteros, se vieran inspirados por la adrenalina generada a bordo de las increíbles aeronaves, sin mencionar las increíbles acrobacias aéreas de ‘Maverick’ a más de 10 mil pies de altura.

Y es que, si nos remontamos hace cuatro décadas atrás, los jóvenes estadounidenses no querían saber nada que tuviera que ver con armas y el ejército, tras la batalla de ‘Pearl Harbor’ y la guerra de Vietnam, finalizada tan solo 10 años antes del estreno de ‘Top Gun: Pasión y Gloria’. Pero, bastó con que la academia elite de los pilotos navales, encendieran los motores para que cambiaran de opinión.

Tan solo en Estados Unidos, la cantidad de solicitudes para reclutarse en las Fuerzas Armadas se incrementaron en un 500% en los siguientes dos años posteriores al estreno de la cinta. Lo más curioso, es que este fenómeno se replicó por todo el mundo, incluyendo México.

Una de las películas más caras de los 80’s

En respuesta, Tom Cruise, fue nombrado como ‘Aviador Naval Honorario’, siendo la persona número 35 que ha tenido semejante distinción por parte de la Marina de Estados Unidos. Y eso que el actor se negó en un principio a interpretar a, aunque finalmente aceptó y le entró a gran parte de los entrenamientos militares.

Aunque por supuesto, todos terminaron vomitando tras las acrobacias militares, a excepción del actor Anthony Edwards, quien a pesar de su breve participación en la película, no perdió la postura ni por un instante. Quizá la única sombra que deja ‘Top Gun: Pasión y Gloria’ es la muerte del piloto militar y camarógrafo aéreo Arthur Scholl, quien estaba practicando para una de las escenas de la película cuando perdió el control y de forma inminente, el avión tipo ‘caza’, terminó estrellándose en medio del Océano Pacífico. Como era de esperarse, su muerte dejo impactado a todo el elenco, quienes no dudaron en dedicar la película en su honor.

‘Top Gun: Pasión y Gloria’, fue una de las películas que más dinero derrocharon en la década los 80’s. En total, el filme costó 15 millones de dólares, en gran parte, porque rentar aviones tipo ‘Caza’ y ‘A-4 Skyhawk‘, propiedad del Ejército estadounidense no es como quitarle un dulce al niño. El chistecito de utilizar la magnificencia de una aeronave F-14, salió en 100 mil dólares por vuelo. Por suerte, Kosinski no escatimó ni un solo peso y después de todo, resultó ser un buen negocio. La cinta dejó ganancias que superaron los 353 millones de dólares en todo el mundo.

Lo que podemos esperar de la secuela

Había muchos actores en la carrera antes de que Tom Cruise, aterrizara el papel de Maverick. Entre los actores que estuvieron en la carrera por protagonizar la cinta destacan Sean Penn, Patrick Swayze, Nicholas Cage y John Cusack. Lo que confirma que la cinta grabada en instalaciones militares reales, fue perfecta, sin errores ni reediciones.

A 35 años del estreno, es probable que no te acuerdes bien de cada detalle pero, este es el momento exacto para volverla a ver. Puedes aprovechar el pretexto del aniversario o solo para pasar el fin de semana, porque el estreno de ‘Top Gun: Maverick’ está a la vuelta de la esquina, si todo sale bien, aterrizará en los cines el próximo 6 de julio del 2021 y no querrás perder el hilo en esta nueva generación de pilotos.

Tom Cruise

Tom Cruise ha mantenido su carrera profesional impecable – aunque no podemos decir lo mismo de lo personal, pues la cienciología lo ha dejado muy mal parado-. Pero, después de grabar ‘Top Gun: Pasión y Gloria’, varias secuelas de ‘Misión Imposible’; ‘La Guerra de los Mundos’ y una veintena de películas más.

El actor de 58 años está más que listo para volver a interpretar a Pete Maverick, pero, esta vez como instructor. Aunque, desde luego, no podemos descartar que vuelva a pilotear, con toda la adrenalina y las majestuosas postales aéreas que nos tiene acostumbrados Tony Scott, quien ahora toma la estafeta para producir la tan esperada secuela.

Val Kilmer

Desde luego, dentro de la secuela esperaríamos reencontrarnos con Maverick y Val Kilmer (Iceman), sin embargo, el director Joseph Kaminsky, ha adelantado que su papel será muy breve y trágico, debido al delicado estado de salud en el que se encuentra el actor, tras su batalla contra el cáncer de garganta que le aqueja desde el 2014 y dos cánulas de las que dependen su vida. Una para respirar y otra con la que se alimenta. Aunque, por su estado anímico, no hay que preocuparse. El actor de 61 años, acaba de declarar para un medio estadounidense, que aún está en busca de la chica correcta.

Kelly McGuillis

Después de protagonizar ‘Top Gun: Pasión y Gloria’, ‘Witness’ (1985); ‘El Gran Babe’ (1992) y más recientemente ‘An Uncommon Grace’ (2017), Kelly McGuillis (Charlotte), abandonó los sets de grabación para dedicarse a la docencia. Actualmente es maestra de artes dramáticas en una universidad de Carolina del Norte.

Aunque eso sí, al enterarse de que la película que la haría triunfar en Hollywood, tendría una secuela en la cual no estaba invitada a participar, la actriz montó en cólera y no tuvo reparo en confesar al programa ‘Entretaintment Tonight’ que los productores seguían los cánones de belleza estereotipados. “Soy demasiado mayor, estoy gorda, aparento la edad que tengo y esto no resulta adecuado para este montaje (…) Prefiero sentirme absolutamente segura en mi piel, saber quién y qué soy a valorar otras cosas“, señaló McGuillis a sus 63 años de edad.

Anthony Edwards

El papel de Anthony Edwards en ‘Top Gun: Pasión y Gloria’, fue muy corto. Sin embargo, aunque el actor hizo su debut en la comedia ‘La Revancha de los Nerds’, el personaje de ‘Goose’, fue clave en la carrera del actor californiano. Su ‘sacrificio’ en la película le abrió la puerta para grabar más de 45películas y programas de televisión, entre los que sin duda destaca su interpretación del Dr. Greene, en la exitosa serie noventera ‘E.R.’, que le valió un Globo de Oro y seis Premios del Sindicato de Actores.

De hecho, Edwards, quien actualmente tiene 58 años de edad, se estrenó como director en la misma ‘Sala de Emergencias’. Se dice que en sus ‘años mozos’, llegó a ser uno de los actores mejor pagados de la televisión, junto con George Clooney, aunque desde el 2007, se ha mantenido alejado de las pantallas.

Meg Ryan

Después de ser uno de los rostros más aclamados por la Industria y una de las actrices más versátiles de la pantalla, siendo la reina de la comedia romántica en la década de los 90’s, como dicen por ahí, uno pone, Hollywood dispone, llega el botox y todo lo descompone. El abuso de tratamientos estéticos, terminaron por descomponer sus rasgos y hasta esa sonrisa de ‘Ángel enamorado’.

Como bien decía McGuillis, en una industria basada en los estereotipos físicos, poco tiempo bastó para que la actriz fuera reemplazada. Pero, eso poco le importó. La actriz de 59 años, oriunda de Connecticut, Estados Unidos, utilizó esos argumentos para empoderarse como mujer y artista. Así que optó por adaptar la novela ganadora del premio Pulitzer en 1943, ‘Ithaca’, donde se reservó un papel y desde su estreno en 2015, no volvimos a saber nada más de ella. Debido a la trama de ‘Top Gun’, los productores de la secuela omitieron invitarla y ni siquiera tuvieron el detalle de decirle, ‘Tienes un E-Mail’.

Tom Skerrit

Hizo su debut en televisión en la serie ‘Combat!’ (1962), para convertirse en uno de los actores de Hollywood, con una carrera perfectamente consolidada, participando en más 200 episodios de televisión y en más de 40 cintas entre las que destacan ‘Alien’, ‘M.A.S.H.’, ‘Magnolias de Acero‘ y desde luego en ‘Top Gun: Pasión y Gloria’ como ‘Viper’.