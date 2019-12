Si hay una película que llamó la atención desde que se anunció, esa fue Cats, pues el popular musical de Broadway es una de las producciones más queridas por todos los amantes de los musicales. A pesar de eso y que contaban con un excelente elenco, las críticas no se han hecho esperar, pues hace algunos días nos enteramos que el director terminó de editar la cinta horas antes del estreno mundial, y todo parece indicar que de plano no será uno de los contendientes a los premios Oscar 2020.

¿Por qué lo decimos? Bueno, porque el día de hoy Universal ha revelado el día de hoy las películas que ellos llaman For Your Consideration –que son las que el estudio pide a los miembros de la Academia de Ciencias y Ciencias Cinematográficas que vean para la premiación–, y lamentamos decirles que Cats no está en la lista.

Es más, de acuerdo con Variety la película tampoco aparece en la plataforma de streaming a la que tienen acceso todas las personas de la Academia para que puedan ver las cintas en la comodidad de sus hogares, y así definir a todos los ganadores que conoceremos el próximo 9 de febrero de 2020 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Es más, ni siquiera aparece Cats en las shortlists de la estatuilla dorada.

La adaptación cinematográfica dirigida por Tom Hooper y protagonizada por Judy Dench, Ian McKellen, Taylor Swift, Jennifer Hudson, Idris Elba, James Corden, Rebel Wilson y Jason Derulo de plano no aparece en la temporada de premios, la única nominación que ha conseguido es a Mejor Canción Original para los Golden Globes 2020 por “Beautiful Ghosts”, que fue compuesta por Swift y Andrew Lloyd Webber –el creador del musical.

A Cats no le ha ido como el estudio esperaba, pues de los 100 millones de dólares que costó la película, en su primer fin de semana a nivel mundial únicamente lograron obtener 15.3 millones de dolarucos. Como ya lo mencionábamos antes, Tom Hooper terminó de editar la cinta horas antes del estreno, es por eso que días después la empresa envió a muchos cines del mundo una versión con ‘efectos especiales mejorados’.

Las únicas películas que Universal tiene consideradas para competir por un premio en los Oscar 2020 son: Us, 1917, Queen & Slim, “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, “Abominable” y “La vida secreta de tus mascotas 2”.