¡Yeah Baby! Mike Myers recupera su Mojo para Netflix en ‘The Pentaverate’

¿Extrañas la verdadera comedia en la televisión? Mike Myers está de regreso, dando un paseo salvaje en el mundo de las teorías de conspiración en ‘The Pentaverate’, la nueva miniserie de ciencia ficción, escrita y producida por el protagonista de ‘Austin Powers’ para ‘Netflix’, en la que seguramente no pararás de reír con los ocho diferentes personajes que interpreta el actor en un mismo lugar.

La nueva serie que arranca a partir de mayo del 2022, seguirá la historia de una sociedad secreta creada en el siglo XIV, que sigue vigente en actualidad influyendo en los acontecimientos mundiales, gracias al ilustre grupo de élite por la que fue fundada, como la Reina Isabel, el Vaticano, los Gettys, la dinastía de los Rothschild y el coronel Sanders.

‘The Pentaverate’: Perfectos desconocidos

¿Qué si Myers recuperó su Mojo? Pues, digamos que aunque la sociedad secreta de ‘The Pentaverate’ está formada por cinco miembros centrales, Myers interpreta a toda una alineación que incluye a un teórico de la conspiración de Nueva Inglaterra, un presentador de radio de extrema derecha; un ex oligarca ruso; un ex gerente de rock-n-roll; a un periodista canadiense destinado a salvar al mundo y a un genio de la tecnología que inventa el súper ordenador de la sociedad.

Suena raro, pero todo será cuestión de paciencia para que Netflix dé el banderazo de salida, aunque también presentó el primer tráiler oficial de la serie, donde Ken el simpático Ken Jeong, Keegan-Michael Key; Debi Mazar, Richard McCabe; Jennifer Saunders y Lydia West también están allí, ¡pero el centro de atención pertenece a Myers!

La serie, que finalmente proviene de los confusos devanados cerebrales de Mike Myers, servirá como spin-off del clásico de culto se “Querida, ¿Tienes el Hacha?” (1993) la cual aborda las teorías de conspiración del ‘Weekly World News’. Para que nadie se pierda en el camino, Netflix compartió un breve perfil de los personajes que serán interpretados por el comediante del Mini-Me, así como el teaser en español desde su página web.

Ken Scarborough, Es un periodista canadiense de la vieja escuela que se propone desenmascarar al Pentaverato y recuperar su trabajo. Por su parte, Anthony Lansdowne, se distingue por ser un teórico de la conspiración de Nueva Inglaterra decidido a desenmascarar la sociedad secreta. Rex Smith, es conocido por ser presentador de radio de extrema derecha y destacado teórico de la conspiración.

A su vez, Lord Lordington, es reconocido por ser el miembro más antiguo y de mayor rango del The Pentaverate’; Bruce Baldwin, es un antiguo magnate de los medios de comunicación, además de Mishu Ivanov, un ex oligarca ruso; Shep Gordon, exgerente de Rock-N-Roll y Jason Eccleston, un genio de la tecnología que inventó el superordenador de ‘Pentaverate’. No pierdas ni un segundo más, aquí te dejamos el primer trailer de la serie. ¡Disfrútalo! Y no te olvides de ver la saga de Austin Powers, que en este 2022, cumple 30 años desde su lanzamiento.