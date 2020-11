Zac Efron vuelve al cine para sacarse la lotería en ‘Gold’

Vaia, vaia, tal parece que Zac Efron finalmente ya encontró lo suyo. Hace tiempo que olvidó definitivamente la preparatoria para sumergirse en la aventura. Después de estar “Con los Pies en la Tierra”, el actor regresa a la pantalla grande para protagonizar el thriller de supervivencia australiana ‘Gold’, donde compartirá créditos con Anthony Hayes.

A su corta edad, con 33 años recién cumpliditos en octubre del 2020, Efron ha tenido la oportunidad de experimentar todos los géneros histriónicos, desde comedia, comedia musical, drama, ciencia ficción, musicales, fantasía y suspenso, dejando de ser ‘la cara bonita de Hollywood’ para convertirse en uno de los actores más aclamados de la industria.

Sin embargo, aunque la mayoría de los actores prefieren interpretar un nuevo género pues resulta todo un desafío, tal parece que ‘El Gran Showman’ ha optado por permanecer un rato más en su zona de confort, siendo el cine de aventura uno de sus favoritos. Pero, eso no quiere decir que ‘Gold’ no valga la pena.

Por el contrario, Zac Efron es garantía de diversión, además con Anthony Hayes (Burning Man y War Chachine) como coprotagonista y productor del thriller, sin duda ‘Gold’ se convertirá en una de las más taquilleras manteniendo a los espectadores al filo de las butacas prometiendo un filme tan tenso como cardiaco, donde la avaricia y ambición serán los verdaderos protagonistas.

La trama

‘Gold’ está basada en una historia real, donde dos extraños que se encuentran en un viaje por el desierto, al toparse con la pepita de oro más grande jamás encontrada, resulta inevitable para cada uno de ellos pensar qué van a ser con tanto dinero. No obstante, necesitarán la ayuda de un tercero para poder desenterrar semejante lingote, para poder logarlo. Además, los personajes de Zac Efron y Anthony Hayes, se verán obligados a soportar las temperaturas extremas, perros salvaje que intentarán devorarlos, además de una carga adicional de misterio y suspenso apto para toda la familia.

“Esta es una historia emocionante, apasionante y oportuna sobre la codicia, la humanidad, sobre quiénes somos y lo que le hemos hecho al mundo. Hacia dónde nos dirigimos si no tenemos cuidado. Tener a Zac Efron como mi protagonista principal en esta película es un regalo absoluto y ver lo que ya está creando no se parece a nada que hayamos visto antes de él. No puedo esperar para entregar esta película audaz, visceral y cinematográfica a audiencias de todo el mundo”, señaló Hayes para Hollywood Reporter.

Tanto Zac Efron como todo el equipo ya se encuentra en Australia en medio de las grabaciones de ‘Gold’, lo único malo es que todavía tendremos que esperar un tiempo para que llegue a nuestro país, pues el filme se estrenará primero en cines australianos para después llevarla al resto del mundo. Es posible que primero disfrutemos del remake de “Tres Hombres y un Bebé”, cinta con la que el protagonista de “17 otra vez”, ‘Hairpsray’ y ‘Ted Bundy’ regresó a Disney, o quizá sea cuestión de un volado.