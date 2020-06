Zack Snyder revela el primer vistazo de su versión de 'Justice League'

Desde que DC se planteó crear un universo cinematográfico en forma, los fanáticos soñaban con ver en una misma película a Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash y Cyborg. Su sueño se cumplió en 2014 , cuando se anunció que Zack Snyder dirigiría una cinta de Justice League, hasta que por fin se estrenó tres años más tarde, aunque no con los resultados que todos los amantes de los cómics esperaban.

Alrededor de la película hubo un montón de cambios, el principal fue que Snyder no pudo terminar la película y en su lugar entró Joss Wheedon, quien ya tenía experiencia con equipos de súper héroes después de trabajar en las primeras dos cintas de Avengers, para salvar el barco. Sin embargo, muchas de las ideas que el director tenía para contar la historia fueron descartadas casi de último minuto.

A partir de ese momento, los fans pidieron a gritos que Zack Snyder revelara su versión de Justice League, la cual según el mismo comentó en algunas entrevistas, tenía un toque más oscuro y exploraba temas diferentes a los que vimos en pantalla, aunque nunca se confirmó que esta existiera y siempre se consideró como un rumor.

Después de presionar por años tanto al director como a Warner Bros. sus deseos fueron órdenes, ya que a mediados de mayo el propio Snyder anunció que estrenaría a través de la plataforma HBO Max y para 2021 su visión de la película. Pero ahora y para emocionar a todos los que mueren de ganas por ver esta cinta, Zack Snyder estrenó un pequeño avance y la verdad es que nos dejó con la espinita clavada.

A través de su cuenta de Twitter, el director mostró un video de apenas 34 segundos donde podemos ver a Wonder Woman –interpretada por Gal Gadot– descubriendo al que sería originalmente el villano principal de Justice League, Darkseid. Con la voz de Jesse Eisenberg como Lex Luthor hablando de fondo, Diana Prince se entera del inminente peligro que será este ser que busca la destrucción.

Por ahora no se han confirmado más detalles al respecto, pero se espera que Zack Snyder suelte toda la sopa sobre su versión de esta película en la mega convención virtual que Warner Bros. traerá para nosotros en unos cuantos meses, DC FanDome. Así que les recomendamos que estén atentos a este eventazo porque seguramente habrá un montón de sorpresas sobre esta y más películas, series y videojuegos.

Pero mejor no les contamos más, les dejamos a continuación que el director nos mostró del ‘Snyder Cut’ de Justice League para que se emocionen con él:

First ever sneak peek at JL. Get ready for more at DC FanDome. @hbomax #releasethesnydercut #DCFanDome pic.twitter.com/WIWwFo4Xnt

— Zack Snyder (@ZackSnyder) June 18, 2020