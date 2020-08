DC FanDome: ¡Zack Snyder revela el teaser tráiler de su versión de ‘Justice League’!

Para nadie es un secreto que la producción de Justice League fue todo un caos. La cinta que vería por primera vez a los héroes más importantes de DC haciendo equipo en la pantalla grande no resultó como los fanáticos de los cómics esperaban, muchos fueron los cambios que se tuvieron que hacer para que se estrenara en los cines del mundo en 2017, pero el principal factor fue la salida de Zack Snyder de la silla de director.

Como recordarán, después de trabajar en Batman vs. Superman de 2016, Snyder tenía asegurado estar a cargo del proyecto más ambicioso en ese momento de DC, donde reunirían a Batman, Wonder Woman, Superman, Cyborg, Flash y Aquaman. En aquel momento, Warner Bros. no estaba contento con el resultado final de la cinta –sobre todo porque supuestamente era muy oscura–, así que le pidieron que regrabara gran parte de las secuencias que ya se tenían.

Zack Snyder deja ‘Justice League’

Sin embargo, Zack Snyder se tuvo que enfrentar a un montón de problemas y en mayo de 2017 anunció que tanto él como su esposa, Deborah, abandonarían la producción de Justice League por motivos personales, después de que su hija de 20 años, Autumn se quitara la vida. A partir de este momento, Joss Whedon –quien dirigió la primeras dos películas de Avengers– tomó las riendas del barco.

Después de todo esto y para no hacerles el cuento más largo, el 17 de noviembre se estrenó la cinta pero lamentablemente no le fue tan bien en taquilla y terminó siendo uno de los fracasos más grandes del universo cinematográfico de DC –siendo la película que menos dinero ha recaudado del estudio–. Aunque fueron varios los factores que llevaron a todo esto, los fans atribuyeron esta situación a la salida de Snyder del proyecto y algunos cambios que hizo Whedon.

Por fin veremos el Snyder Cut

Poco a poco, Zack Snyder fue retomando los proyectos que tenía en DC –como la producción de Aquaman– pero se quedó a la deriva su versión de Justice League. Los fanáticos se pasaron años pidiéndole a todos los dioses que se estrenará la visión del director en la pantalla grande, pues supuestamente el villano no sería Steppenwolf sino el temible Darkseid, además el tono de la cinta sería mucho más oscura.

Pero por fin y después de tantos años de espera, en mayo de este año Snyder anunció que veríamos su visión de la película, para la cual regrabará gran parte del material y que se estrenará en HBO Max. Poco a poco fueron soltando algunos detalles, como una pequeña escena previa protagonizada por Wonder Woman y después pudimos ver a Henry Cavill como Superman usando el icónico traje negro que muchos esperaban.

Zack Snyder nos mostró un teaser de su versión de ‘Justice League’

Justo antes de la DC FanDome, la convención virtual donde presentarán todos los pormenores de sus películas, Zack Snyder estrenó un pequeño teaser para emocionarnos. Pero todo se lo guardó para este evento que hasta el momento nos ha mostrado adelantos de Wonder Woman 1984, The Flash y The Suicide Squad, y para esta ocasión el director contó con un montón de invitados especiales porque la ocasión lo ameritaba.

Para empezar, Ben Affleck, Henry Cavill, (sí, así como leen), Ray Parker, Ezra Miller, Gal Gadot, Jason Momoa y hasta la directora de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, aparecieron para hacer las preguntas que los fanáticos enviaron para Snyder. Por ahí hubo respuestas muy interesantes, como que sus superhéroes favoritos son Batman y Dr. Manhattan de Watchmen, y que esta cinta significaba mucho para él.

¡Ya tenemos el teaser tráiler oficial de esta película!

Después de toda la plática, Zack Snyder por fin reveló los detalles de esta cinta, la cual se estrenará en cuatro partes –cada uno de una hora que llegarán a HBO Max en 2021 –aunque según el tienen planes de distribuirla más allá de la plataforma de streaming–. Pero la cosa se puso buena justo al final, cuando de repente llego lo que que todos esperábamos, el teaser tráiler de su versión de Justice League.

En él podemos ver algunas escenas que ya existían en la primera versión de Justice League, aunque se enfocó en mostrarnos cosas totalmente nuevas. Al principio aparece a Darkseid asesinando a alguien y más tarde salen todos nuestros héroes bajo distintas circunstancias, lidiando con sus propios problemas, aunque al final se reúnen y nos dejan muy claro que están listos para enfrentar lo que se venga, todo mientras suena un emotivo cover de “Hallelujah” de Leonard Cohen.

Pero mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y dediquen unos cuántos segundos de su sábado checando el primer avance oficial de Justice League de Zack Snyder a continuación: