Zendaya, Watchmen y los Pandemmys: Resumen de los premios Emmy 2020

Jimmy Kimmel entró a un escenario vacío. Comenzó a hablar de los Pandemmys, de por qué la necedad de hacer una ceremonia en medio de la pandemia. Al mismo tiempo que decía sus chistes, en la televisión veíamos tomas del público pero de ediciones pasadas. Se reían… hasta salió Jimmy Kimmel en el público mientras Jimmy Kimmel en el escenario. Los premios Emmy 2020 fueron raros, imperfectos, pero salieron triunfantes.

Kimmel estaba en un estudio donde dirigió la ceremonia de los Emmys. Desde ahí se conectaba de manera virtual a las casas de los más de 100 nominados para anunciar a los ganadores en categorías de actuación, producción, dirección y guion. Por supuesto que los más destacados fueron Schitt’s Creek, Watchmen y Succession, pero hubo muchas sorpresas.

Por ahí hubo una reunión de Friends. Jennifer Aniston se conectó “desde su casa” cuando apareció Courtney Cox y Lisa Kudrow porque “son roomies desde 1994“. Sin embargo, al principio de la ceremonia Aniston apareció con Kimmel para anunciar a los primeros ganadores del telecast y su chiste salió tan mal, que casi queman el estudio. Pero nada grave.

En casi tres horas de transmisión, sucedieron muchas cosas… así que acá les armamos un resumen de las más destacadas e importantes:

HBO, la más ganadora de los Premios Emmy 2020

HBO se llevó 107 nominaciones para los premios Emmy 2020, muy por debajo de Netflix. Todos los pronósticos, además de las matemáticas, indicaban que esta segunda s llevaría la mayor cantidad de premios, pero no fue así. Con la ceremonia de la noche del 20 de septiembre (telecast), HBO se convirtió en la cadena/plataforma/canal más premiado de esta edición. En total, se llevó 30 premios frente a los 21 de Netflix.

Watchmen, la serie origina de HBOl que compitió en la categoría de Serie Limitada, fue la más nominada con 26 menciones, y también se coronó como la más aclamada con 11 premios... todos bien merecidos. Sin embargo, otras de las destacadas de HBO fue Succession, la cual se llevó la máxima categoría de la noche: Mejor Serie de Drama para Jesse Armstrong.

Tanto Netflix como HBO se llevaron 19 estatuillas en los Creative Arts Awards, pero HBO arrasó en la ceremonia del domingo al llevarse cuatro máximas categorías:

Serie de Drama

Serie Limitada

Película para la Televisión

Talk Show

Además de seis premios de actuación:

Actriz en Serie Limitada

Actor de Reparto en Serie Limitada

*Actor en una Serie Limitada o Película para la Televisión

*Actor en Serie de Drama

Actriz Serie de Drama

Actriz Invitada en Serie de Drama

Los otros ganadores

Pop TV, la responsable de Schitt’s Creek, se llevó 10 premios.

Disney+ se llevó 8. Siete de esos premios fueron gracias a The Mandalorian en los Creative Arts Awards.

Prime Video se llevó 4 premios Emmy.

Adult Swim se llevó 4 con su máxima ganadora de Mejor Programa Animado para Rick & Morty.

Apple TV+ se llevó 1 en Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama para Billy Crudup por The Morning Show.

ESPN se llevó 1 por The Las Dance en la categoría de Mejor serie documental o de no ficción.

Watchmen, la mejor serie de los premios Emmy 2020

Como mencionamos, Watchmen fue la serie más nominada de los premios Emmy 2020 con 26 menciones. Y en total, se llevó 11 premios para convertirse en la producción más premiada de esta edición. Les aseguramos que cada una de sus estatuillas, son merecidas.

Con el premio de Mejor Serie Limitada, Watchmen es la primera adaptación de un cómic en llevarse uno de los premios más destacado de los Emmys. Como tal, esta serie no es una adaptación, sino retoma el universo del cómic escrito en 1986 por Alan Moore y Dave Gibbons, y las pone en la actualidad para tratar un tema social: la violencia racial.

Los premios de Watchmen

Regina King se llevó su cuarto Emmy en la categoría de Mejor Actriz en una Serie Limitada. King interpretó a Angela Abar o Sister Night, miembro de la policía de Tulsa en Oklahoma.

Yahya Abdul-Mateen II se llevó Mejor Actor de Reparto. Su Emmy fue por su participación como el esposo de Angela que, en realidad, es Doctor Manhattan.

Cord Jefferson y Damon Lindelof se llevaron el Emmy por Mejor Guion en una Serie Limitada por el episodio “This Extraordinary Being”.

Trent Reznor y Atticus Ross se llevaron el galardón por Mejor Score.

Gregory Middleton por Mejor Fotografía

Victoria Thomas y Meagan Lewis por Mejor Casting.

Sharen Davis y Valerie Zielonka por Mejor Vestuario de Fantasía/Sci-fi.

¿De qué va Watchmen?

Watchmen explora la violencia racial, la cual es sistemática e histórica. Y lo hace al retomar la masacre de Tulsa, Oklahoma, de 1921. El 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, durante 18 horas cientos de afroamericanos y afroamericanas fueron asesinados por las autoridades en uno de los actos de violencia y racismo más olvidados en la historia de Estados Unidos.

En el discurso de aceptación de Damon Lindelof mencionó este episodio trágico: “El fuego que destruyó Black Wall Street sigue ardiendo. La única manera de apagarlo es luchando todos unidos“, mencionó. El escritor y productor vistió una playera en la que se leía “Remember Tusla ’21”.

El cómic de 1986 explora todos los eventos y circunstancias de la Guerra Fría. Está ambientada en la ciudad de Nueva York y cierra cuando las naciones del mundo se unen en contra de su único enemigo en común: Doctor Manhattan. ¿Cómo lo logran? Ozymandias transporta un calamar gigante de otro planeta a NY… y esto convence a todos de que fue culpa de Manhattan, quien abandona la Tierra.

A partir de este momento, algunos de los Watchmen permanecen activos en la actualidad de la serie como el caso de Ozymandias, Silk Spectre, el grupo de seguidores de Rorschach y el regreso de Doctor Manhattan.

Damon dijo que él no está interesado en seguir con Watchmen, pero apoyaría la decisión de HBO de alargar a historia y poner a alguien más al mando. A ver qué sucede.

Ver en YouTube

Schitt’s Creek

Schitt’s Creek arrasó en las categorías de Comedia. Prácticamente se llevó las más destacadas, y de paso, rompió algunos récords dentro de la historia de los Emmys. Primero, esta producción de Pop TV se convirtió en la primera comedia en llevarse los cuatro premios en actuación: Catherine O’Hara y Eugene Levy como Actriz y Actor mientras Dan Levy y Annie Murphy en Reparto.

Schitt’s Creek se llevó siete premios durante la ceremonia de los premios Emmy, y así, es la serie de comedia más ganadora en un mismo año. Sí, por encima de Fleabag en 2019. Dan Levy, creador y coprotagonista de la serie, se llevó cuatro premios seguidos, lo que lo convierte en el máximo ganador de una ceremonia. ¿Cuáles se llevó Daniel?

Actor de Reparto por el personaje de David Rose

Guion por el episodio “Happy Ending”

Dirección por el episodio “Happy Ending”

Mejor Serie de Comedia

En este ENLACE les contamos de qué va Schitt’s Creek y cómo la pueden ver en México.

¿Y el resto de los actores de Succession?

Por algunos instantes creímos que The Mandalorian de Disney+ se podría llevar la máxima categoría de Mejor Serie de Drama. Pero no. Todo siguió su curso y Succession de HBO resultó ser el ganador de la noche junto a otros seis premios destacados. Estos son los Emmys más destacados que se llevó:

Drama

Actor para Jeremy Strong

Actriz Invitada para Cherry Jones

Guion para Jesse Armstrong por el episodio “This Is Not For Tears”

Dirección para Andrij Parekh por el episodio “Hunting”

Lo que más nos sacó de onda, para ser honestos, es que sólo se llevara un par de premios en actuación después de sus ocho nominaciones. En la categoría de Mejor Actor pusieron a competir a Strong junto a Brian Cox. Cualquiera de los dos se lo pudo haber llevado y el resultado sería positivo, pero Kendall Roy se llevó los aplausos de la academia.

Cherry Jones se llevó el premio de Actriz Invitada y del otro lado, James Cromwell estuvo nominado en esta misma categoría (actor), pero perdió contra Ron Cephas Jones en This Is Us. Pero la verdadera sorpresa fue ver a tres actores nominados de Succession en la misma categoría… y que ninguno se la haya llevado.

Nicholas Braun, Kieran Culkin y Matthew Macfadyen iban como Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama, pero perdieron contra Billy Crudup por The Morning Show. No la tenían nada fácil, pues competían contra Mark Duplass por The Morning Show, Giancarlo Esposito por Better Call Saul, Bradley Whitford por The Handmaid’s Tale y Jeffrey Wright por Westworld.

Pero considerando que de su elenco principal, seis estaban nominados, lo que parecía más “lógico” es que se llevaran un tercero… y cuarto. Sarah Snook también estuvo nominada y se fue con las manos vacías frente a Julia Garner por Ozark, quien se convirtió en una de las pocas actrices en llevarse un Emmy en dos ceremonias seguidas.

Emmys 2020: Una noche especial para la comunidad afroamericana

Desde hace unos años hay un debate sobre la representación e inclusión en la industria del entretenimiento, principalmente en las enormes producciones de Hollywood y las series más destacadas de cadenas o plataformas estadounidenses. ¿Es suficiente? No. ¿Hace falta más representación de minorías o comunidades que han sido discriminadas? Sí, dentro y fuera de la pantalla.

Con todo el movimiento de Black Lives Matter, esta conversación está más presente que nunca, y algunas academias han hecho un esfuerzo por solucionar el racismo, la discriminación y falta de oportunidades. Mientras la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Oscars) lo hace con algunas reglas para ser elegibles, los Emmys lo hicieron reconociendo el talento en las categorías más importantes de su ceremonia.

Los premios Emmy reconocen 18 categorías de actuación. Y este 2020, nueve premios fueron para reconocer a actores y actrices afrodescendientes. De este modo, la comunidad afroamericana se llevó 50 por ciento de representación, y sucedió lo mismo en la categoría de guion: 50 por ciento. Los más destacados fueron:

Zendaya se llevó el Emmy a Mejor Actriz en Serie de Drama por Euphoria. Se convirtió en la actriz más joven en llevarse esta categoría con 24 años (recién cumplidos). Pero no sólo eso. Es la segunda actriz negra en llevarse este premio. En 2015 se lo llevó Viola Davis por How To Get Away With Murder.

Regina King y Yahya Abdul-Mateen II se llevaron Mejor Actriz y Actor de Reparto, respectivamente, por Watchmen. Este es el cuarto Emmy de King.

Uzo Aduba se llevó Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada por Mrs. America de FX. La actriz apareció con una playera con el nombre de Breonna Taylor mientras King traía una playera con el rostro de Taylor y la leyenda “SAY HER NAME”.

Ron Cephas Jones ganó como Mejor Actor Invitado en Serie de Drama en This Is Us. La hija de Ron, Jasmine Cephas Jones, ganó como Actriz en Comedia o Drama Short-Form por la serie de Quibi #FreeRayShawn. Ellos fueron los primeros [email protected] en llevarse un premio en el mismo año. Pero la noche del domingo 20, Eugene y Dan Levy los alcanzaron.

Maya Rudolph se llevó dos Emmys. El primero como Actriz Invitada an una Comedia por Saturday Night Live y el segundo por ser actriz de voz en Big Mouth de Netflix.

Anthony Anderson, protagonista de Black-ish, presentó un premio, pero aprovechó la oportunidad de mencionar el movimiento Black Lives Matter. “Los Emmys habrían sido tan negros… Nuestros discursos habrían estado llenos de citas de nuestros grandes poetas como Maya Angelou, Langston Hughes, Cardi B. Esto no ha sido como debía ser, pero sigo apoyando a todos los que sean negros porque las historias negras, las actuaciones negras y las vidas negras importan“.

Euphoria merecía más… mucho más

La sorpresa más grande y más agradable de los Emmys 2020, fue que Zendaya se llevará el premio más destacado: Mejor Actriz en Serie de Drama por su personaje de Rue en Euphoria, una producción de Sam Levinson para HBO en producción con A24.

Euphoria nos presenta a Rue, una adolescente que vive con su madre y hermana y que tiene una adicción hacia las drogas. De entrada, esta serie se escucha como muchas otras que hemos visto donde jóvenes se desintegran entre drogas, alcohol y fiestas, pero Euphoria es más que eso: es una serie de adicciones, violencias, sexualidad, identidad, soledad, depresión.

De este modo, Euphoria fue una de las grandes ausentes en los Emmys. La serie se llevó nominación a Vestuario Contemporáneo, pero sorpresivamente perdió contra Schitt’s Creek. Perdió en la categoría de Música original en una Serie de Drama frente a The Mandalorian (Ludwig Göransson). Y se llevó en Maquillaje Contemporáneo.

Las producciones con más de un Emmy

Watchmen 11

Schitt’s Creek 9

The Mandalorian 7

Succession 7

RuPaul’s Drag Race 6

Saturday Night Live 6

Last Week Tonight With John Oliver 4

The Marvelous Mrs. Maisel 4

Apollo 11 3

Cheer 3

Dave Chappelle: Sticks & Stones 3

Euphoria 3

Genndy Tartakovsky’s Primal 3

#FreeRayshawn 2

Hollywood 2

Live In Front Of A Studio Audience: “All In The Family” And “Good Times” 2

The Cave 2

The Crown 2

Oscars 2