¿En verdad rechazaron a Zoë Kravitz en ‘The Dark Knight Rises’ por su color de piel?

Zoë Kravitz está en el ojo de las tendencias por su papel como Selina Kyle/Catwoman en The Batman. La actriz ha recibido elogios por de su interpretación y sin duda, es una parte esencial dentro de la historia que protagoniza junto a Robert Pattinson. Sin embargo, aún en medio de las buenas sensaciones que deja su actuación en la cinta de Matt Reeves, ha surgido un poco de polémica respecto a la curiosa anécdota de cuando hizo audición para The Dark Knight Rises (2012).

Por si no lo sabían o se les había olvidado, la estrella de High Fidelity contempló la posibilidad de aparecer en la última parte de la trilogía de Christopher Nolan sobre el Caballero de la Noche. Sin embargo, la producción la rechazó en su momento bajo el argumento de que no iba a haber ‘urbanos’ (un término para referirse a personas afroamericanas de los barrios) en uno de los papeles que buscaba ella.

La cosa es que esa anécdota contada por la propia Zoë, se desvirtuó en diversos espacios al grado de que ella tuvo que dirigirse a sus redes sociales para explicar cómo estuvo la cosa en realidad. Acá les explicamos para que no los agarren en curva.

Zoë Kravitz contó que intentó audicionar para ‘The Dark Knight Rises’

En una reciente entrevista con The Guardian, Zoë Kravitz habló un poco sobre su papel en la recién estrenada The Batman. Y en medio de aquella charla, la actriz también recordó cuando intentó audicionar ,justamente hace más de 10 años, para un papel en The Dark Knight Rises, la última cinta de la trilogía del Batman de Christopher Nolan.

Kravitz mencionó que no le dieron el papel porque ella era demasiado ‘urbana’, que como les dijimos arriba es un término para referirse a la comunidad afroestadounidense (incluso de manera despectiva). ¿Y de qué papel se trataba? Eso sí no lo sabemos ya que Zoë nunca lo ha revelado. De hecho, en una entrevista con Nylon de 2015, ella solo comentó que era un papel pequeño.

La actriz dijo a The Guardian que aquel comentario (y el rechazo) no habría venido del propio Nolan como tal, sino de otros miembros del staff de producción. “Creo que probablemente fue un director de casting de algún tipo, o un asistente del director de casting… Ser una mujer de color, ser actriz y que me dijeran en ese instante que no podía hacerlo debido al color de mi piel, y la palabra ‘urbano’ lanzada de esa manera, fue realmente difícil de ese momento“, especificó Zoë.

La gente pensó que el papel que quería, era el de Catwoman

Zoë Kravitz nunca ha revelado cuál era ese pequeño papel para el que intentó audicionar en The Dark Knight Rises… pero la gente no ha dudado ni un segundo en hacer sus propias especulaciones. Tras la entrevista con The Guardian, diversos medios y fanáticos casi casi dieron por hecho que la actriz se refería al papel de Catwoman que en aquella ocasión terminó quedándose Anne Hathaway.

Y bueno, como suele suceder, las especulaciones escalaron tanto en las tendencias que algunos ya daban por hecho que ese rumor era verdad. Pero debemos reiterarlo: Zoë Kravitz nunca ha dicho ni confirmado que audicionó para la Gatúbela del 2012. Por el contrario, ella solo ha mencionado que buscó una audición para un personaje menor en aquella cinta (y es claro que Selina Kyle no es un papel pequeño).

Zöe Kravitz aclara el malentendido

Como dijimos, a raíz de la charla con The Guardian, los rumores se intensificaron y todos pensaron que Zoë Kravitz había buscado hace 10 años el papel de Catwoman, cosa que nunca dijo textualmente. Y como las especulaciones siguieron circulando en internet, ella misma decidió tomar cartas en el asunto.

A través de una reciente historia de Instagram, Kravitz lanzó un comunicado donde dice “ok, es hora de hablar sobre el mal periodismo del click bait” y explica que en esa entrevista, ella nunca se refirió al papel de Selina Kyle. Además, menciona que solo comentó la situación para ejemplificar lo difícil que era ser una actriz afrodescendiente incluso hace 10 años. Esto dice en su historia de IG: