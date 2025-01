"Lazarus": La canción con la que David Bowie se despidió de este plano

Lo que necesitas saber: Antes de morir, David Bowie nos dio "Lazarus", una canción desgarradora y emotiva con la que le dijo adiós a este mundo.

La música es tan poderosa que tiene la capacidad de generarnos toda clase de emociones al escucharlas. Para los artistas, también sirve como un espacio en el que pueden compartir con el mundo sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, hay quienes llevan esto al siguiente nivel, como el caso de David Bowie, quien utilizó esta herramienta para despedirse del mundo con “Lazarus”.

El 2016 inició de la ‘patada’, pues durante los primeros días de aquel año nos enteramos de la muerte de este legendario artista, quien sin lugar a dudas, marcó un antes y después en la historia de la música, el arte y la moda. Su fallecimiento tomó a la industria y a sus fans por sorpresa, pues nadie se imaginaba que lo perderíamos a los 69 años.

David Bowie/Foto: Especial

Aunque para todo el mundo esto fue algo inesperado, el propio David Bowie sí sabía que tenía los días contados y se acercaba su final. Es por eso que antes de partir de este plano y para aumentar su legado, nos entregó un último material discográfico en el que podemos encontrar una de sus canciones más desgarradoras, emotivas y reales: “Lazarus”.

Así surgió la idea de “Lazarus” de David Bowie

A finales de 2015 y luego de presentar “Blackstar” (su primera canción inédita en dos años que se convertiría en el primer sencillo de su vigésimo quinto álbum de estudio del mismo nombre), David Bowie lanzó “Lazarus”. Esta rola a diferencia de la anterior, estaba pensada dentro de un proyecto mucho más ambicioso que un disco, pero ambos temas compartían algo: un mensaje que parecía de despedida.

Durante las sesiones de grabación del que se convertiría en su último material discográfico, Bowie estaba desarrollando un musical llamado Lazarus, que serviría como secuela de su película clásica de culto, The Man Who Fell to Earth, donde interpretó al protagonista Thomas Jerome Newton. Los números estuvieron formados por algunas rolas clásicas de David, pero también compuso canciones nuevas, entre ellas la que le da nombre a esta puesta en escena.

David Bowie y Candy Clark en ‘The Man Who Fell to Earth’/Foto: Getty Images

Finalmente, el musical se estrenó en noviembre de 2015 y contó con Michael C. Hall como el protagonista, la cual se presentó en Nueva York y Londres (de hecho, la función de apertura fue la última aparición pública de David Bowie). Sin embargo, parece que el músico tenía la necesidad de incluir a “Lazarus” en su siguiente disco, es por eso que a finales de ese año la lanzó como sencillo y tiene mucho sentido que insistiera tanto en esto.

18 meses antes de que estrenara esta canción, Bowie fue diagnosticado con cáncer de hígado y aparentemente sabía que su vida estaba llegando a su fin. Sin embargo, en lugar de dejar que la enfermedad se lo llevara y esperar su inevitable final, David decidió hacer lo que más le gustaba y le daba fuerzas: crear música auténtica y de paso, dejarnos una última muestra de su enorme genialidad con Blackstar.

Bowie quería despedirse con esta canción y ‘Blackstar’

Según el mismísimo Tony Visconti (legendario productor que colaboró en un montón de discos junto al músico británico), la letra de “Lazarus” y otras canciones del álbum se supervisaron para que se convirtieran en una especie de auto-epitafio de David Bowie, un comentario sobre la propia muerte inminente de este multifacético artista. Y vaya que eso queda claro si analizamos la letra.

La canción abre con la frase “Look up here, I’m in heaven. I’ve got scars that can’t be seen” (“Mira aquí arriba, estoy en el cielo. Tengo cicatrices que no se pueden ver“), que sería una referencia precisamente al cáncer que estaba consumiendo a Bowie. Sin embargo, para la última parte de la rola, el propio David parece estar aceptando su final, cuando canta “This way or no way, you know I’ll be free. Just like that bluebird now, ain’t that just like me?” (“De esta manera o de ninguna manera, sabes, seré libre. Como ese pájaro azul, ahora, ¿no es eso propio de mí?)”.

Aunque no está confirmado, existe la teoría de que “Lazarus” estuviera influenciada de alguna manera en Lázaro, personaje del Evangelio de Juan que fue resucitado a los cuatro días después de su muerte por Jesucristo. No está claro por qué David Bowie haría referencia al nombre bíblico en el título de la canción, pero podría ser una metáfora de la resurrección del personaje de Thomas Jerome Newton o quizá, el músico estaba reflexionando y prediciendo el posible resurgimiento de su propia carrera y fama tras su muerte.

El impactante video de “Lazarus” y su evidente mensaje

De cualquier manera, si no había sido lo suficientemente claro con lo que quería transmitir con esta rola, Bowie le abrió los ojos a quien faltaba cuando estrenó el video oficial de la canción, el cual contó con la dirección de Johan Renck (cantautor que ha estado detrás de clips para artistas como Madonna, Kylie Minogue, The Libertines, Suede, New Order, Lana Del Rey, Chris Cornell, Robbie Williams y más).

En el visual, David Bowie canta desesperadamente en una cama de hospital caracterizado como el personaje Button-Eyes (el mismo que apareció en el video de “Blackstar”), con un vendaje que le cubre parte del rostro y botones cosidos sobre sus ojos. En un momento, el artista se levanta de lo que parece ser su lecho de muerte y podemos ver que lleva puesto el mismo atuendo que usó en la contraportada de su disco Station to Station.

El videoclip video termina con Bowie entrando en un ropero oscuro y cerrando la puerta: esa fue su escena final. Resulta que durante la filmación, los médicos le informaron al músico británico que el cáncer era terminal y que ya no había nada más qué hacer. Aunque Johan Renck mencionó que se enteró de la situación de David después de contarle su idea, lo que crearon para este visual refuerza esa despedida que una leyenda como él se merecía.

El 7 de enero de 2016, apareció el video oficial de “Lazarus” y un día después (en el que fue el cumpleaños 69 de David Bowie) vio la luz Blackstar, el cual contó con una portada minimalista a cargo de Jonathan Barnbrook (con quien trabajó en The Next Day) que muestra una estrella de color negro sobre un fondo blanco, pero en la parte superior se puede ver la descomposición de la estrella en cinco partes distintas, que al checarlas detalladamente forman la palabra “Bowie”.

David Bowie estrenó el video de “Lazarus” y ‘Blackstar” días antes de morir/Foto vía Facebook del artista

Bowie no dejó de hacer arte hasta sus últimos días

Lamentablemente, el 10 de enero de 2016 y tras un par de días luego de lanzar este material discográfico, Bowie murió, dejando un enorme hueco y legado tanto en la industria musical como en las personas que marcó con su trabajo a lo largo de más de cinco décadas de carrera. Con este emotivo, críptico, estructurado y espontáneo disco, David se despidió como debía del mundo que lo vio brillar y en el que desarrolló su talento.

Aunque la muerte de David Bowie representó la pérdida de uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, y a pesar de que sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, se mantuvo fiel a lo que siempre fue hasta sus últimos días, pues en Blackstar se negó a cumplir con las expectativas que habían sobre él. Y claro, “Lazarus” es la prueba de ello, un adiós lúgubre pero ideal para una figura de su tamaño donde nos recuerda que por fin será libre.

David Bowie se fue como la leyenda que seguirá siendo/Foto: Captura de pantalla

La mejor definición de esta canción y del último material discográfico lanzado por David Bowie la podemos ver en las palabras que Tony Visconti publicó en un comunicado en sus redes sociales, tras la muerte de quien fuera su amigo y compañero musical por muchos años.

“Siempre hizo lo que quiso hacer. Y quiso hacerlo a su manera y de la mejor manera. Su muerte no fue diferente a su vida: una obra de arte. Hizo Blackstar para nosotros, su regalo de despedida (…) Era un hombre extraordinario, lleno de amor y vida. Siempre estará con nosotros”.





