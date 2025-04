Lo que necesitas saber: Desde su increíble lineup hasta sus experiencias únicas, te contamos qué lo hace diferente a Tecate Pa'l Norte de otros festivales.

Si hablamos de festivales en México, el Tecate Pa’l Norte se ha ganado su lugar como uno de los eventos más importantes y esperados del año. No solo cumple como evento, sino que supera las expectativas en cada edición. Y no importa si es tu primera vez en el Parque Fundidora o si ya eres un veterano, siempre hay algo que te sorprenderá.

En un país con una oferta cada vez más amplia de festivales, este evento ha sabido reinventarse y marcar su propio camino, logrando un equilibrio perfecto entre música, producción y experiencias distintas. Pero, ¿qué es lo que realmente hace diferente como para que gente de todos lados viaje a Monterrey para ser parte de esta fiesta? Bueno, pues aquí te contamos algunas razones por las que Tecate Pa’l Norte es único.

Ya les mostramos los mejores actos, ahora les contaremos historias que quizá no vieron en Tecate Pa’l Norte 2024/Foto: Cortesía Apodaca

Un lineup diverso para todos los gustos

A diferencia de festivales como Vive Latino –que en sus inicios se enfocó en rock, ska, reggae y punk en español–, EDC México (centrado en música electrónica) o Emblema con su lineup lleno de actos pop, el lineup de Tecate Pa’l Norte combina géneros como rock, pop, electrónica, regional mexicano, rap y más, atrayendo a un público variado con diferentes bandas y artistas.

Tecate Pa’l Norte apuesta por la diversidad absoluta. Es de los pocos eventos donde en un mismo día puedes ver a una banda de rock alternativo, un headliner de reggaetón, una estrella pop y un DJ de electrónica sin que nada se sienta fuera de lugar.

Esa versatilidad hace que la experiencia sea única, porque siempre hay algo que ver sin importar qué tipo de música te guste. Además, los artistas latinos e internacionales tienen el mismo peso, lo que hace que el cartel tenga un equilibrio perfecto entre nostalgia, actualidad y descubrimiento.

Este es el lineup del Tecate Pa’l Norte 2025. Foto: Apodaca Group.

La variedad de escenarios y una producción impresionante

Con hasta nueve escenarios (Tecate Light, Tecate Original, Club Social, Oasis, Acústico, etcétera), cada uno ofrece una vibra única y una experiencia diferente, desde lo íntimo hasta lo masivo, algo más diverso que la estructura de escenarios tradicional de cualquier otro festival al que puedas ir en México.

Aquí también debemos mencionar el factor producción del festival, el cual está a la altura de los mejores eventos del mundo. Desde los escenarios con pantallas gigantes (como las del Tecate Light) y visuales espectaculares hasta el espacio y el audio (que no siempre es perfecto, pero regularmente no falla), todo está pensado para que la experiencia sea impecable.

Además, cada año nos sorprenden con mejoras en la infraestructura, iluminación y espacios temáticos (como en 2025, que Tecate Pa’l Norte crecerá en tamaño). No es solo ir a ver bandas, es entrar a un mundo completamente diseñado para disfrutar al máximo.

El Tecate Pa’l Norte 2023 se llevará a cabo los días 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril.

El escenario sorpresa de Tecate Pa’l Norte

Una característica icónica y única de Tecate Pa’l Norte, sin duda es su escenario Sorpresa. Tal cual, aquí se arman presentaciones de dos actos por día que para nada estaban contemplados en el cartel. Y vaya que nos han dejado con el ojo cuadrado con las bandas y artistas inesperados dentro del festival.

Desde Village People y Gloria Gaynor hasta Coolio, Vanilla Ice o Hanson, estos solo algunos nombres que han aparecido sin previo aviso, creando momentos memorables y espontáneos que definitivamente, no se ven en otros festivales. Eso sin duda hace de Tecate Pa’l Norte algo irrepetible e imperdible, porque no no sabes quién saldrá para aventarse un par de rolas en el escenario Sorpresa.

El escenario acústico y su cercanía con el público

En la mayoría de los festivales, los shows acústicos o íntimos suelen quedar dentro de las carpas pequeñas y casi en las primeras horas del día, pero Tecate Pa’l Norte ha elevado este concepto a otro nivel con su ya conocido escenario Acústico, dándole un espacio específico para esta clase de presentaciones.

Aquí, los artistas ofrecen versiones especiales de sus canciones en un ambiente mucho más cercano y relajado. Es el espacio perfecto para ver a tus bandas favoritas desde otra perspectiva, sin la locura de los escenarios principales y con sets completamente distintos a los que se avientan en formato “eléctrico”. Y sin duda, es una experiencia increíble que no encuentras en otros festivales.

En Tecate Pa’l Norte se respira y siente el ambiente regio

El Tecate Pa’l Norte verdaderamente abraza la identidad, las tradiciones y el espíritu del norte de México (claro, específicamente de Monterrey). Desde su lema “Siempre Poderoso y Ascendente” (inspirado en el escudo de Nuevo León) hasta la inclusión del escenario Hot Nuts Pilo’s Bar, donde recreando las cantinas regias, puedes escuchar a diferentes actos de música norteña y regional, algo poco común en otros festivales mexicanos.

El festival no se siente como un evento aislado, sino como algo que se apodera de Monterrey por completo, porque la ciudad entera se vuelve parte de la experiencia. Incluso si por alguna razón no tienes boleto, puedes percibir la energía de Tecate Pa’l Norte en todos lados, algo que pocos festivales logran.

Imagen ilustrativa/Foto vía Facebook: Tecate Pa’l Norte

El Parque Fundidora como el escenario perfecto para este festival

Mientras que otros festivales en México se llevan a cabo en explanadas enormes o en espacios más urbanos, como el Estadio GNP Seguros o el Autódromo Hermanos Rodríguez, Tecate Pa’l Norte tiene la ventaja de hacerse en el Parque Fundidora, uno de los lugares más icónicos de la tierra de la carnita asada (y nos atrevemos a decir que de todo México).

Este lugar no solo ofrece un ambiente conectado con la naturaleza y cómodo, sino que también forma parte de la identidad del festival. Entre sus antiguas estructuras industriales, lagos, patos y áreas verdes, cada rincón del parque aporta algo a la experiencia visual. Aquí no solo disfrutas de la música, sino que te sientes dentro de un lugar con historia y personalidad propia. No cabe duda que es el venue perfecto e ideal para un festival de este tamaño.

Imagen ilustrativa del Parque Fundidora durante el Tecate Pa’l Norte/Foto: Getty Images

Tecate Pa’l Norte es un festival para todos

En general, la mayoría de los festivales en México han dado grandes pasos para mejorar en cuanto a la accesibilidad, y claro que Tecate Pa’l Norte ha hecho un esfuerzo para que cualquier persona pueda disfrutar sin limitaciones. Desde zonas especiales para personas con discapacidad, accesos amplios y espacios bien señalizado e incluso incluir shows con lenguaje de señas, el festival se ha preocupado por hacer que nadie se quede fuera de la fiesta.

Además, han incluido otros espacios, como el Punto Blanco, una carpa ubicada en una de las zonas menos transitadas del Parque Fundidora en la que puedes ir a bajar las revoluciones y cuidar de tu salud mental (acá les contamos más al respecto). El festival se ha puesto las pilas para crear un espacio donde absolutamente todos se sientan bienvenidos y puedan disfrutar de la música.

En Tecate Pa’l Norte 2024 introdujeron el Punto Blanco en el servicio médico/Foto: Cortesía Apodaca

Con una mezcla perfecta de cartel poderoso, producción impecable, experiencias únicas, un escenario especial y un público que lo da todo, Tecate Pa’l Norte se ha convertido en el festival más completo de México. Si ya fuiste, seguramente saben de lo que hablamos. Y si no… ¿qué esperan para lanzarse?