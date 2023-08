Lo que necesitas saber: Los Supersónicos es una caricatura que muchos recordamos. Muchos de sus artefactos e inventos ya han pasado de la ficción a la vida real y los utilizamos todos los días.

Las caricaturas de nuestra infancia están marcadas en nuestra memoria como si fueran tatuajes. En particular aquellas que eran retransmitidas en televisión. En ese sentido, no existe ningún adulto nacido entre los 80 y los 90 que no recuerde a Los Supersónicos; esos personajes futuristas, que se rodeaban de inventos y que nacieron en 1962, pero que vivían en el 2062.

Les refrescamos la memoria, este programa estaba centrado en una clásica familia de clase media alta de Estados Unidos que habitaba un futuro lleno de tecnología.

El protagonista era Súper, un padre de familia que trabajaba en la empresa Espacio-Cohetes-Espaciales, propiedad del señor Júpiter, un jefe malhumorado e intransigente.

En inglés el personaje se llamaba George. /Imagen Retro TV Youtube

Súper estaba casado con Ultra, que hacía gimnasia online y se peinaba estrafalariamente. Sus hijos se llamaba Lucero, una adolescente que iba a la prepa en órbita y Cometín, el niño de la casa, que para llegar a la primaria usaba un pequeño cohete motorizado que lo lanzaba al cielo.

La familia, creada por William Hanna y Joseph Barbera, vivía alocadamente la era de la sobre-tecnología. Un momento del futuro muy lejano, en el que la existencia de los humanos iba a estar regida por su contacto con aparatos, pantallas y uno que otro robot encargado de limpiar las casas. ¿Les suena?

Si no amas a Robotina no has vivido. /Imagen Retrotv Youtube

En 2023 ya estamos a mitad de camino para llegar a los años 60 del siglo XXI, y hay que decirlo, varios de los inventos que salieron de la imaginación de los guionistas de los Supersónicos, ya son una realidad.

Y aunque todavía falta un largo camino para que nuestros coches puedan volar, vale la pena ver qué tanto predijo esta serie.

También a partir de ella, hay la oportunidad de jugar con el tiempo e imaginar cómo será el mundo en un siglo. ¿Se podrá llegar a otros planetas en coche?, ¿al fin tendremos la posibilidad de teletransportarnos?, ¿nuestra comida vendrá en píldoras?.

Tras ver los Supersónicos es hermoso saber que casi todo lo que nos imaginemos puede suceder.

Las casas inteligentes

La vivienda de los Supersónicos no era solo inteligente, sino genial; preparaba desayunos, sostenía algunas conversaciones profundas y hasta podían hacer algunos sarcasmos.

Ahora las casas tienen vida propia. /Imagen Retrotv Youtube

En la actualidad ya existen artefactos capaces de controlar una buena cantidad de situaciones en nuestro hogar. Las máquinas ya pueden apagar y prender las luces con sensores de movimientos, regular la temperatura, la música y hasta hacer nuestra lista de compras.

Robots que limpian la casa

Uno de los personajes favoritos de todos los fanáticos de la serie era sin duda Robotina, enfundada en un traje de mucama tradicional y con una aspiradora y trapo integrados, todos los niños queríamos un mucama así cuando nuestra mamá nos decía que limpiáramos nuestro cuarto.

Robots que hagan la limpieza, estamos muy cerca. /Imagen retroTV Youtube

Pues bien estos artefactos ya son un realidad. En 2020 se presentó Gary un aparato blnaco que puede recoger juguetes, servir comida y hasta regar las plantas.

Las llamadas en video

En 1962 era casi inconcebible estar en un lugar sin realmente estar ahí. Por eso la posibilidad de ver a la persona con la que hablabas por teléfono era solo parte de la imaginación.

En los 60 las personas soñaban con verse sin estar ahí./Imagen Retrotv youtube

Afortunadamente, en 2023 esto es más que una realidad, es la verdadera revolución en la comunicación. Ahora no solo nos podemos ver a través de Face Time y otras tecnologías, sino que podemos trabajar desde casa, tomar clases y vernos la cara en dos continentes distintos.

Los relojes inteligentes

Todos los días, Súper llegaba un poco tarde a su trabajo. Su jefe Júpiter lo llamaba a su reloj inteligente y lo regañaba desde una pantalla plana.

Ahora muchas personas pueden comunicarse desde su muñeca/ Imagen retrotv youtube

En la actualidad esto no solo sucede cotidianamente, sino que los nuevos relojes son más asombrosos. Algunos nos dicen nuestro ritmo cardiaco, otros cuentan las calorías que consumimos y hasta tienen un GPS integrado para que nunca nos perdamos.

Las impresoras 3D

Cuando los Supersónicos iban a un restaurante ordenaban su comida a una máquina extra inteligente, capaz de preparar cualquier antojo al momento; pollo frito, hamburguesas, chocolates.

La NASA usa máquinas para hacer comida./Imagen Retrotv Youtube

Aunque en la vida cotidiana todavía estamos algo lejos de que estos asombrosos aparatos existan, recientemente una startup inventó una máquina capaz de cocinar en el espacio. Esto debido a que la próxima travesía a Marte obligará a los astronautas a pasar cada vez más tiempo en el espacio.

Dicho todo lo anterior, aquí les dejamos a los nostálgicos un capítulos de los SuperSónicos, si encuentran algún objeto que se nos escapó, los escuchamos.

