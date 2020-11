¡Abran la pista! El ‘Just Dance 2021’ ya está disponible y esto es todo lo que te espera

Después de tanta impaciencia, la espera valió la pena. Ve preparando tus mejores pasos que el ‘Just Dance 2021’ ya está disponible desde el pasado 12 de noviembre del 2020 y llega más recargado que nunca, compatible con todas las consolas, 41 nuevas canciones, más coreografías, además de ser el mejor pretexto para ejercitarte en casa durante la crisis sanitaria.

Una de las novedades de la edición de este año es que aterriza para la nueva generación de consolas, desde Nintendo, Switch, Xbox e incluso Stadia de Google, en tanto que la versión para ‘Xbox Series X y S’ y para los usuarios que quieran estrenar su PlayStation 5, tendrán que esperar unos días más, pues la firma francesa aplazó el estreno para estas consolas hasta el 24 de noviembre del 2020.

Además, el nuevo ‘Just Dance 2021’incluye algunos cambios más de fondo que de forma. Los personajes del videojuego, seguirán siendo prácticamente los mismos, pero con un par de modificaciones en los gráficos, mejorando la experiencia para los usuarios y dos nuevos coach que te pondrán en onda. Dentro de las novedades, está el ‘Modo Quickplay’, así como una versión rediseñada del ‘World Dance Floor’.

De igual manera, todos sabemos que la mejor forma de disfrutar de este juego en particular, es en compañía de la familia y amigos, así que pensando en los más pequeños, Ubisoft integra de regreso ‘el Modo Kids’, con coreografías especialmente diseñadas para niños de 3 a 6 años.

Las más bailables

Cuando pensamos en ‘Just Dance’, solemos mantener la expectativa sobre las canciones que se incluirán en el próximo año, ¡Pare de sufrir! Porque la edición del 2021, incluye todas tus canciones favoritas, hitazo tras hitazo, abarcando un popurrí de todos los géneros, para que no te limites bailando, sino que a la vez, puedes poner el kareoke y ‘matar dos pájaras de un tiro’, para deshacerte del estrés.

Como cada año, el Just Dance 2021, viene con 40 canciones más un bonus. Entre las canciones más bailables del 2020, Ubisoft no podría dejar pasar ‘Blinding Lights’ de (The Weeknd), capaz de poner de buen humor a cualquiera y misma que podrás ir ensayando para cuando la toquen en el Super Bowl. Además, de la rola ochentera de Village People’, ‘In the Navy’, Dance Monkey (Tones and I), Señorita (Shawn Mendes & Camila Cabello), ‘Without Me’ (Eminem).

Desde luego, no podía faltar ‘Adore You’ (Harry Styles), Rain On Me (Lady Gaga & Ariana Grande), Till the World Ends (Britney Spears), Don’t Start Now (Dua Lipa), Rare de Selena Gomez, quien repite éxito con ‘Ice Cream’, al lado de ‘Blackpink’ y por si fuera poco, ‘The Other Side’ (SZA & Justin Timberlake).

Muy divertido

Como les decía, ‘Just Dance 2021’, complace a todos los gustos musicales, incluyendo un poco de rock, un poco de pop, pero también eléctrica, rap, funk y hasta K-pop. Resultará interesante y muy divertido improvisar con un par de pasos y encontrarle un nuevo ritmo a ‘All the Good Girls go to Hell’ (Billie Eilish); ‘Samba De Janeiro’ (Bellini); ‘The Weekend’ (Michael Gray, Ft. Shèna); ‘Alexandrie, Alexandra’ (Claude François); Lacrimosa (Apashe) o Bailando (Paradisio).

De hecho, ‘Ubisoft’, está animando a los fanáticos del ‘Just Dance 2021’ para que compartan sus mejores pasos en redes sociales utilizando la etiqueta #JustDanceMove para que presumas tus propias coreografías de ‘Feel Special’ (TWICE), Juice (Lizzo), Heat Seeker (DREAMERS); Boy, You Can Keep It (Alex Newell); ZENIT (ONUKA) y te aloques un poco con ‘Dibby Dibby Sound’ (DJ Fresh, Ft. Jay Fay & Ms. Dynamite).

De película

‘Just Dance 2021’, se luce con los soundtracks de “Eurovisión”, UNO (Little Big) y aunque ustedes no lo crean, el soudtrack de “Toy Story” ‘You’ve Got a Friend in Me’ de Randy Newman, es totalmente bailable. Además, para no perder la costumbre Ubisoft incluye sus propias versiones de Yameen Yasar (DJ Absi, Ft. Kurupt Tha Killa) y estrena su última innovación ‘Paca Dance’ (The Just Dance Band).

No todo es perfecto

Para complacer a todos los usuarios, ‘Just Dance 2021’, incluye los éxitos más escuchados de reggaetón, como ‘Que Tire Pa Lante’ (Daddy Yankee), Temperature (Sean Paul) y Yo le Llego (Balvin & Bad Bunny). Por suerte, para el resto de los fans, pueden descargar la versión ‘Unlimited’ del videojuego donde hay más de 600 canciones para elegir y un sinfín de bonus.

Por cierto, el pasado 13 de noviembre, la firma francesa sufrió una amenaza en las oficinas de Montreal, Canadá, donde después de muchas especulaciones, la policía confirmó que todo fue parte de una broma. Afortunadamente, no pasó a mayores, acá te contamos la historia.