Adiós Oculus Go: Facebook anunció sus nuevos lentes de realidad virtual

Fue en 2018 cuando Facebook le apostó fuerte a la realidad virtual comprando a la empresa Oculus por 2 mil millones de dólares. En ese entonces lanzaron los Oculus Go con un precio accesible y funcionalidades interesantes. Un salto de dos años y es momento de despedirlos. Facebook anunció los Oculus Quest con una nueva tecnología llamada 6DOF que le permitirá al usuario tener más movilidad.

“A medida que la tecnología avanzó rápidamente desde que lanzamos Go, nos ayudó a demostrar el valor del seguimiento posicional con las increíbles experiencias que ha creado para 6DOF VR, y estamos listos para duplicar eso”, dijo Facebook en el comunicado oficial. “Como tal, ya no aceptaremos aplicaciones de Oculus Go o actualizaciones de aplicaciones en la Tienda a partir del 4 de diciembre de 2020 y ya no publicaremos ninguna aplicación de Go después del 18 de diciembre de 2020”, concluyeron.

Sí bueno… ¿y qué es eso de 6DOF VR?

Oculus Go comenzó –y hasta el día de hoy– siendo un dispositivo 3DOF de realidad virtual independiente. Esto quiere decir que su capacidad se limita a los movimientos rotacionales dentro de las aplicaciones y juegos que no necesitan de un dispositivo extra, tal y como lo son los teléfonos inteligentes para usarlos de pantalla.

Por su parte, la tecnología 6DOF (Six Degrees of Freedom o Seis Grados de Libertad), se centra en mejorar mucho las funciones de movilidad en los nuevos lentes sin la necesidad de un dispositivo extra. Ahora los usuarios podrán hacer movimientos rotacionales y traslacionales. Esto le dará a los usuarios un ambien te mucho más natural dentro de la realidad virtual permitiéndoles brincar, agacharse y esquivar objetos.

Contenido para Oculus Quest

En el mismo anuncio de sus nuevos lentes Oculus Quest, Facebook anunció que su llegada será acompañada por nuevos contenidos. “Hemos establecido un alto nivel de contenido en Quest para construir una plataforma donde las personas tengan confianza en la calidad de los títulos que compran, y los desarrolladores saben que sus inversiones tienen una gran posibilidad de éxito”, explican en el comunicado.

Continúan: “Esa estrategia está funcionando: de hecho, recientemente compartimos que las personas han gastado más de 100 millones en contenido de Quest y más de 10 títulos han generado más de 2 millones en ingresos en Quest”.

Aunque la empresa haya afirmado que a partir del 4 de diciembre no se aceptarán más aplicaciones ni actualizaciones en Oculus Go y que a partir del 18 de diciembre se dejarán de publicar aplicaciones nuevas, es importante mencionar que Facebook sí seguirá haciendo correcciones para sus lentes anteriores así como parches de seguridad hasta el 2022.