Adolescente de 17 años, la mente detrás del mayor ataque en la historia de Twitter

¿Qué estaban haciendo ustedes a los 17 años? Quizá andaban en la preparatoria, intentando gustarle a su crush, lidiando con ‘los problemas’ de esa etapa de la vida y pensando en el futuro. Cada quien tiene sus propias metas y aspiraciones, y está bien, pero ¿pensaría que un adolescente de esa edad fue el responsable del mayor ataque en la historia de Twitter? Bueno, pues aunque no lo crean así es.

Como recordarán, el pasado 15 de julio fueron hackeadas cuentas de personalidades como el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el candidato republicano, Joe Biden, empresarios como Elon Musk, Jeff Bezos, y hasta Apple o el polémico Kanye West salieron afectados por todo esto. Los responsables se hicieron pasar por todos ellos, diciendo que regalarían dinero a través de la criptomoneda por excelencia, los Bitcoins.

¿Entonces fue un adolescente el que organizó esto?

Al final (evidentemente), todo fue una enorme estafa que orquestó alguien desde las sombras. Desde entonces no se supo nada más del caso, Twitter explicó un poco lo que había pasado (por acá pueden leer lo que dijeron) señalando que los hackers habían atacado los servidores de trabajadores, pero no había un culpable. Y ahora sabemos que fue un puberto la mente que planeó todo esto. Sí, no es broma.

De acuerdo con The Verge, la mañana de este 30 de julio agentes de la FBI, El Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y policías de Florida arrestaron a Graham Ivan Clark, un adolescente de 17 años en Tampa, acusándolo de ser el “cerebro” detrás de la mayor violación a la seguridad y la privacidad en la historia de Twitter.

Él no era el único involucrado

Y por supuesto que para llevar a cabo un plan así, no estaba solo. Después de que agarraran a este joven, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a dos personas más, entre ellas Nima Fazeli, de 22 años, en Orlando, y Mason Sheppard, de 19 años, en el Reino Unido, quienes usan los nombres de hackers de “Rolex” y “Chaewon” respectivamente. ¿Qué le pasa a la chaviza?

Fazeli se enfrenta a 5 años de prisión y una multa de 250 mil dólares por un cargo de intrusión informática. Por su parte, Shepard está siendo acusado de intrusión informática, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero, el más grave de todos de los cuales viene con una sentencia de 20 años y una multa de 250 mil dólares en los Estados Unidos.

¿Qué pasará con él?

Mientras tanto, el adolescente de Florida se encuentra en la cárcel, acusado de más de 30 delitos graves, incluyendo fraude organizado, fraude de comunicaciones, robo de identidad y piratería informática, según informó el el Fiscal del Estado de Hillsborough, Andrew Warren. Además, un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos informó que los hackers estafaron a los usuarios de Twitter hasta 415 veces con 12.86 Bitcoins, o aproximadamente 117 mil 457.58 dólares.

Aunque todos piensan que es un chavito que encontró una computadora y de la nada se topó con la oportunidad de hackear a todas estas personas, el fiscal Warren dice que lo están juzgando como a un adulto: “No era un joven de 17 años normal, fue arrestado en su apartamento, donde vive solo”.

Por si esto no fuera suficiente, Andrew Warren recordó que más allá de robar dinero a las personas, lo que hizo este adolescente pudo traer consecuencias muy grave:

“Probablemente le robó una buena cantidad a la gente, pudo deesestabilizar los mercados financieros dentro de Estados Unidos y en todo el mundo. Todo porque tenía acceso a las cuentas de Twitter de políticos poderosos, pudo crear un problema en la política así como en la diplomacia internacional. Esto no es un juego… son delitos graves con consecuencias graves”.

¿Qué dice Twitter de todo esto y cómo fue que lograron burlar su seguridad?

Después de que la noticia del arresto de este adolescente apareciera en todos lados, Twitter por supuesto que aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que trabajaron en la detención, y recordaron que trabajarán en conjunto para que esto se resuelva: “Apreciamos las rápidas acciones de las fuerzas del orden en esta investigación y seguiremos cooperando a medida que el caso avance. Por nuestra parte, nos centramos en ser transparentes y en proporcionar actualizaciones regularmente”.

Por otra parte, el 30 de julio la red social intentó explicar cómo fue que ocurrió todo este ataque. Según lo que cuentan, este chavito y sus cómplices lograron acceder a las herramientas internas de la empresa, las cuales utilizaron para apoderarse de algunas de las cuentas más importantes del servicio.

¿De qué manera? Bueno, pues el adolescente y los hackers llamaron a los empleados de Twitter mientras se hacían pasar por miembros del propio equipo de seguridad de la empresa. Además de estafar a los usuarios con Bitcoins, los culpables de todo esto también entraron a los mensajes directos de 36 usuarios, incluido un funcionario público (del cual no revelaron el nombre),

Y para terminar de rematar, los trabajadores de Twitter también mencionaron que es posible que hayan descargado cachés de datos de otros siete usuarios. Por ahora, la empresa afirma que ningún usuario verificado vio comprometidos sus mensajes privados o sus datos, sugiriendo que los menajes directos de Joe Biden, Barack Obama y demás están a salvo.