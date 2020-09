Echo Show 10 y su propio servicio de videojuegos: Estos fueron los dispositivos que Amazon anunció para 2020

La pandemia está cambiando la forma en que consumimos todo, desde películas, series, música y por supuesto, la tecnología. A pesar de la pandemia y todo lo que está pasando alrededor del mundo, las grandes empresas continúan trabajando en nuevos proyectos y desarrollando productos los cuales pretenden hacernos la vida más fácil en un futuro no tan lejano, y una de ellas es Amazon pues se acaba de volar la barda con un par de noticias.

Así como otras compañías, la empresa de Jeff Bezos anunció un evento especial para este 24 de septiembre, con el cual anunciarían todos los dispositivos que lanzarán en los próximos meses. Fue casi nula la información que dieron al respecto, se limitaron a invitar a unos cuantos medios a una conferencia virtual, sin embargo, la emoción y la expectativa por ver lo nuevo que traen bajo el brazo nunca bajó.

Después de tanto misterio, el día llegó y la gente de Amazon se rifó con los productos que nos mostraron, desde los nuevos Echo, un par de nuevas funciones de Alex y un par de sorpresas más. Y porque estamos seguros que les interesa muchísimo saber qué es lo que tienen y cuánto cuestan, acá les contaremos los detalles de todo lo que la empresa americana anunció en esta conferencia.

Amazon presenta su nuevo Echo

La conferencia empezó con todo, pues tras un par de bienvenidas nos enseñaron el nuevo Amazon Echo 2020. A diferencia del resto de altavoces que el gigante estadounidense nos había presentado en los últimos años, en esta ocasión la compañía ha optado por cambiar la forma por una esfera. La parte superior, donde se encuentra el altavoz, está forrado de tela, mientras que en la zona de abajo está el LED que se ilumina cuando le pedimos a Alexa que cumpla una tarea.

Por si esto fuera poco y para los verdaderos clavados de la tecnología, el Echo cuenta con un procesador AZ1 “neural edge” que según la gente de Jeff Bezos, consume 20 veces menos de potencia (parte del compromiso que tienen para cuidar el medio ambiente). Además procesa dos veces más rápido las conversaciones y consume un 85% menos de memoria. Si quieren armarse esta joyita les contamos que costará 99,99 dólares.

Echo Dot con o sin reloj y una versión para los más pequeños

Junto a este modelo, también presentaron los Echo Dot y Echo Dot con reloj, que son modelos más básicos del dispositivo anterior. Como su propio nombre indica, el Amazon Echo Dot con reloj tiene una serie de LEDs en la parte frontal que dan la hora, tal y como hace la versión que actualmente está disponible en el mercado. El precio del primer modelo es de 49,99 dólares, mientras que el que incluye reloj cuesta 59,99 dólares.

Y porque los niños también son importantes y tienen derecho a usar la tecnología, Amazon lanzó un modelo llamado Echo Dot Kids Edition, el cual cuenta con diseños que muestran las caras de diferentes animales y que tienen una función que a los papás les va a encantar, pues Alexa ahora puede leer junto al pequeño que tenga este dispositivo y así convertirse en su compañero de lecturas sin importar la hora del día. ¡Bendita tecnología!

Echo Show 10

Esta es la tablet insignia de Amazon, que por supuesto tendría que tener un rediseño para este 2020. Este modelo se llama Echo Show 10 y como su nombre lo indica, tiene una pantalla de 10 pulgadas, además cuenta con una cámara frontal de 13 megapíxeles que podemos usar para hacer videollamadas y también para que nos siga a través de un peculiar sistema de rotación. Sí, así como lo leen.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Resulta que este dispositivo cuenta con una inteligencia artificial integrada que por ahora no nos reconoce personalmente ni sabe quienes somos, pero puede darse cuenta de que somos una persona. Decidieron incluir esto con la finalidad de que la la pantalla rote automáticamente y así mantenernos siempre en plano. Esta función se podrá utilizar en videollamadas de Zoom, Amazon Chime y Alexa Calling.

También es compatible con Netflix, por lo que podremos ver películas directamente desde la pantalla. Para que se den un quemón, si estás viendo una película mientras cocinas o lavabas la rope y volteas a ver lo que está sucediendo, la pantalla girará para que no nos perdamos ningún detalle. Y para los que siempre temen por su seguridad, la cámara del Echo Show 10 tiene un “modo de seguridad”, con ella puede vigilar un lugar específico de tu hogar mientras rota gracias a la cámara integrada para después enviar la imagen al móvil.

Para los que se quedaron ciscados después de ver Black Mirror con el tema de las cámaras, puede desactivarse de forma ‘manual’ usando una pestaña. Aunque si eres más moderno también puedes usar el comando “Alexa, apaga el movimiento” para que deje de moverse. Esta maravilla costará 249,99 dólares.

Los nuevos Amazon Fire TV Stick

Por supuesto que también tenían que innovar en sus sistemas de televisión en streaming, es por eso que anunciaron un rediseño de los Amazon Fire TV. Estos nuevos modelos llegan con un rediseño de la interfaz de usuario que aparece en el televisor, ahora es más potente y lo mejor de todo es que no es necesario comprar una de estas joyas para disfrutarlo, pues estará disponible para el resto de dispositivos de la familia Fire TV con una actualización de software.

Con esta joya, la empresa busca generar nueva nueva experiencia audiovisual. Es por eso que esta nueva generación es posible interactuar con Alexa y las respuestas aparecerán en la parte inferior de la pantalla mientras el resto del contenido se seguirá reproduciendo en la pantalla. Por si esto no fuera suficiente, también llega el Amazon Fire TV Stick Lite, una versión ‘austera’ que comparte el mismo procesador y un control que tiene algunas novedades.

La primera de ellas es la la eliminación de los botones de volumen y el botón de silencio (mute), ahora podrás controlar eso con comandos de voz. La segunda es que incluye un extraño nuevo botón marcado con un icono de una televisión con una antena ‘de conejo’. Ese botón servirá para entrar a la programación disponible desde la interfaz del Fire TV Stick.

La cereza del pastel: Un nuevo servicio de gaming con Luna

Y quizá el anuncio más emocionante de todo esto fue que por fin, Amazon le entrará al negocio de gaming en línea con una maravilla llamada Luna. Ese será su propio servicio de videojuegos que los usuarios podrán utilizar desde cualquier plataforma, pues esstará disponible en Fire TV, PC, Mac, iPhone y iPad en forma de una app web, mientras que a Android llegará próximamente.

Para esto, presentaron un mando llamado Luna Controller, el cual no se conecta a los dispositivos, sino directamente a la nube. Según Amazon tomar esta decisión para permitir un salto rápido entre un dispositivo y otro, además ofrecerá soporte para teclado y ratón y mando Bluetooth, así como a los mandos de Xbox One y PlayStation 4. Se pude usar para jugar a otros juegos de PC y para que no haya falla tiene Alexa incorporado y permitirá lanzar juegos con la voz.

Luna funcionará por canales, es decir, podremos suscribirnos al canal Luna+, que parece ser el normal, pero también habrá espacio para canales de estudios y empresas de videojuego. Un ejemplo es Ubisoft, con quien Amazon llegó a un acuerdo para llevar sus juegos a la plataforma de streaming, y podremos echarnos nuevos títulos cuando el canal se lance como Assassin’s Creed Valhalla, Inmortals Fenyx Rising o Far Cry 6.

El servicio se encuentra en fase desarrollo y por ahora sólo se puede acceder por invitación en los Estados Unidos. Lo que sí nos adelantaron son los precios, pues costará 5,99 dólares mensuales pero el precio irá cambiando conforme llegue a todo el mundo. Por otra parte el control saldrá en 49,99 dólares en esta misma fase.