Que se arme la funación: ‘Among Us’ llegará próximamente al Xbox Series X

En estos tiempos de cuarentena, buscamos distracción con cualquier cosa. Hay quien se echó todas las series en las plataformas de streaming o también están los que escucharon todos los discos que tenían pendientes, pero una forma efectiva de matar el aburrimiento es entrándole a algunos videojuegos y cuya industria nos presentó un montón de títulos a pesar de la pandemia, pero estamos seguros que ninguno es tan popular como Among Us.

No podemos negarlo, este fue uno de los juegos del año a pesar que la compañía estadounidense InnerSloth lo lanzó al mercado en 2018. No importa si salió en 2020, la cosa aquí es que es un verdadero fenómeno a nivel mundial, una de esas cosas adictivas que llegaron para quedarse gracias a que es sumamente fácil de jugar, puedes conectarte con tus cuates desde cualquier lugar del mundo y es muy entretenido.

También puedes leer: ¡POR FIN! ESTE SERÁ EL NUEVO MAPA QUE LLEGARÁ A ‘AMONG US’ EL PRÓXIMO AÑO

Pronto podremos jugar ‘Among Us’ en el nuevo Xbox

El pasado 14 de diciembre, los fanáticos de Nintendo Switch recibieron una excelente noticia, pues Among Us por fin llegó a esta consola. Sin embargo, no serán los únicos que podrán disfrutar de este multijugador que como ya lo sabrán, enfrenta a un grupo de impostores contra la tripulación de una nave espacial, ya que próximamente lo podremos disfrutar con todos los gráficos que ofrecen los nuevecitos Xbox Series X y S.

Sí, así como lo leyeron. Resulta que este 17 de diciembre, Microsoft anunció con bombo y platillo a través de un comunicado que a partir de este día, este juegazo ya está disponible en la biblioteca de juegos para Xbox Game Pass para los suscriptores de PC. Y no solo eso, sino que el próximo año llegará a las consolas de última generación que lanzaron al mercado hace unas cuantas semanas, aunque no fijaron una fecha en específico.

Sin duda, Among Us vino a cambiar muchas cosas dentro de la industria a tal grado que se convirtió en un fenómeno cultural. El juego se hizo tan popular en cuarentena que los desarrolladores de Innersloth pusieron en suspenso el desarrollo de una secuela, aunque aún no se sabe nada al respecto. Y aunque no lo crean, el título también causó impacto en la política de Estados Unidos, pues la diputada Alexandria Ocasio-Cortez usó el juego como una herramienta de campaña.