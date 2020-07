¡Nerdgasmo! El Analogue Pocket ya tiene fecha de lanzamiento

Los fanáticos de las consolas y los videojuegos retro deben de estar emocionados por revivir aquellos años en los que el gaming portátil era lo mejor que existía. Después de ser anunciado el año pasado, el Analogue Pocket finalmente compartió que su fecha de lanzamiento es mayo del 2021.

Para todos los que aún no sepan qué es el Analogue Pocket, les espera una grata sorpresa. Este nuevo dispositivo portátil pretende revivir la gloria de los viejos juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Pero lo interesante, es que también está hecho para mucho más que sólo jugar videojuegos.

Su lanzamiento, como millones más sin importar su giro, se retrasó debido a los desafíos que presentó la pandemia de coronavirus en curso. Pero esto se acabó. Si eres de esos que ya no puede más, los pedidos anticipados se podrán hacer a partir del 3 de agosto en su página de internet.

¿Cuánto tendrán que desembolsar para hacerse del Analogue Pocket? 199 dólares (4.360 pesos aproximadamente). Pero revisemos una vez más sus características para ver si realmente vale la pena desembolsar esta lana.

Pocket pre-orders will open August 3rd, 2020 8am PST. Pocket is shipping May 2021. Limit 2 per order.

Head to https://t.co/AHl6AiJr5Y for unannounced features & details, new accessories, small design changes, pricing & an FPGA developer program.

MANY announcements below: pic.twitter.com/mCK6FYxzCS

— Analogue (@analogue) July 27, 2020